Konjević: NATO pokazao jedinstvo u djelovanju

Podgorica, (MINA) – NATO je potvrdio opravdanost svog postojanja, a u slučaju agresije Rusije na Ukrajinu kvalitet koji mnogi nijesu očekivali – potpuno jedinstvo u djelovanju, kazao je ministar odbrane Raško Konjević.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, Konjević je, na 2BS forumu u Budvi, rekao da je Alijansa uradila ono što je mogla u datim okolnostima, štiteći svoju NATO teritoriju i dajući maksimalnu pomoć Ukrajini.

“Taj pristup daje rezultate i obezbijedio je dodatno političko jedinstvo i koheziju koja šalje poruku”, naveo je Konjević na panelu “NATO spreman za budućnost – ostaje snažan i otporan“.

Na pitanje kako komentariše aspiracije Ukrajine da postane članica Alijanse, on je odgovorio da Crna Gora razumije sve države koje imaju takve namjere.

Svaka država, kako je kazao Konjević, samostalno bira svoje bezbjednosne aranžmane.

“Jedna od ključnih politika NATO-a koja se promovisala je politika otvorenih vrata. Što se tiče Crne Gore, razumijemo svaku državu koja ima tu vrstu interesa”, rekao je Konjević.

On je podsjetio da je NATO do sada imao devet proširenja.

Konjević je ukazao na promjenu globalnog konteksta nakon rata u Ukrajini i istakao promjenu višedecenijske politike neutralnosti Finske i Švedske, čiji zvaničnici, ali i građani, sada zagovaraju članstvo tih država u NATO.

U tom kontekstu, kako je rekao Konjević, lako je razumjeti interesovanje da Ukrajina bude dio NATO-a.

“To će se sigurno rješavati na relaciji Brisel – Kijev. U NATO-u se donose odluke konsenzusom”, naveo je Konjević.

Komentarišući posljednje sajber napade na Crnu Goru, on je kazao da istražni timovi koji su došli iz Sjedinjenih Američkih Država, Francuske i Velike Britanije, zajedno sa predstavnicima nadležnih institucija, rade na tom slučaju.

“Kada dobijemo finalne izvještaje ekspertskih timova, sigurno ćemo izaći sa onim što budu konkretni rezultati (ko stoji iz sajber napada)”, rekao je Konjević.

