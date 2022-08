Konjević: Crna Gora veoma cijeni brzi odgovor saveznica

Podgorica, (MINA) – Crna Gora veoma cijeni brzi odgovor saveznica sa kojima će nastaviti da radi na zaštiti i saniranju posljedica izuzetno snažnog i dobro organizovanog sajber napada, kazao je ministar odbrane Vlade u tehničkom mandatu, Raško Konjević.

Iz Ministarstva odbrane saopštili su da je Konjević razgovarao sa ambasadorkom Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Džudi Rajzing Rajnke o do sada najjačim sajber napadima kojima je izložena Crna Gora.

Navodi se da su Konjević i Rajnke razmijenili mišljenje o vidovima podrške koju SAD i druge članice NATO-a mogu pružiti crnogorskim državnim organima.

“Crna Gora veoma cijeni brzi odgovor saveznica sa kojima će nastaviti da radi na zaštiti i saniranju posljedica izuzetno snažnog i dobro organizovanog napada”, kazao je Konjević, navodi se u objavi Ministarstva odbrane na Tviteru /Twitter/.

Prema njegovim riječima, pomoć u takvim situacijama govori o značaju članstva u Alijansi, koja pruža različitu podršku članicama kako bi pomogla očuvanju bezbjednosti i sigurnosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS