Konatar: Insistiraćemo da zadržimo sektor bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret URA će, u pregovorima o novoj Vladi, insistirati da zadrži sektor bezbjednosti, kazao je šef poslaničkog kluba te partije Miloš Konatar.

On je u intervjuu Televiziji Vijesti rekao da vjeruje u dogovor oko sudija Ustavnog suda i da će, paralelno s tim, teći i proces formiranja nove Vlade.

Upitan hoće li URA glasati za formiranje nove vlade, koliko bi ona mogla da traje i koje pozicije traže, Konatar je odgovorio da su insistirali na tome da se nastavi borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao najvećeg zla koje prijeti Crnoj Gori.

„Tako da apsolutno želimo da nastavimo ono što smo započeli”, rekao je Konatar, dodajući da pritom misli na bezbjednosni sektor.

On je kazao da će trajanje te vlade će zavisiti od političkih okolnosti, ali i od njenih rezultata.

Na pitanje da li će ući u formiranje vlade i pored jasnih upozorenja zapadnih partnera da neće blisko sarađivati sa tom vladom i da bi pregovori sa Evropskom unijom (EU) mogli biti zaustavljeni, Konatar je kazao da će se prema tome odnijeti kada budu imali više informacija.

„Šta su prioriteti u radu te vlade, kakav je njen sastav, i personalni, i vezano za ono što su djelovi koje bi pokrivali određeni politički subjekti, odnosno ljudi koji bi činili tu vladu. Tako da, u odnosu na to, mislim da će konačan stav zauzeti i naši međunarodni partneri, ali i svi u Crnoj Gori”, precizirao je Konatar.

Upitan je li, uprkos eventualnom formiranju nove vlade, moguć dogovor o izboru četiri sudije Ustavnog suda, on je rekao da će ta dva procesa trajati paralelno.

„Ja očekujem da ne gubimo vrijeme i da se sav taj proces što prije završi, već do kraja januara. Vjerujem u dogovor“, kazao je Konatar.

Na pitanje da li aktuelna Vlada treba da odlučuje o Otvorenom Balkanu, ili to treba da uradi Skupština, on je rekao da sa tim pitanjem ne treba žuriti, i da je potrebno napraviti sveobuhvatne analize.

„Apsolutno sam stava da o tome treba da odlučuje Skupština, jer se prije svega radi o skupu međudržavnih ugovora i o nečemu, ipak, što izaziva veliku pažnju javnosti“, istakao je Konatar.

Upitan kako bi URA u ovom trenutku glasala, on je kazao da je ta partija, načelno, za svaku regionalnu inicijativu koja će značiti saradnju između zemalja u okruženju.

„Ali pod uslovom da to ne znači zaustavljanje ili zamjenu evropskog puta Crne Gore“, dodao je Konatar.

Upitan kako komentariše optužbe da je lider GP URA Dritan Abazović znao za radnje koje se stavljaju na teret Radu Miloševiću i učestvovao u svemu tome, on je rekao da te optužbe stižu od ljudi koji su godinama bili prvi saradnici organizovanih kriminalnih grupa u Crnoj Gori, ili koji ništa nijesu radili u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

„Ako postoji osoba koja je dala sebe u potpunosti i koja ima jasne i vidljive rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala u Crnoj Gori, to je Dritan Abazović, i to građani mogu da svjedoče“, istakao je Konatar.

