Kompanija MK Group donirala više od 100 hiljada EUR za obrazovne ustanove

Podgorica, (MNA) – Kompanija MK Group donirala je više od 100 hiljada EUR obrazovnim ustanovama u Crnoj Gori, a donacije su dobili Dom učenika i studenata Podgorica i Osnovna škola (OŠ) „Dušan Bojović” u Župi Nikšićkoj, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

Iz tog Vladinog resora su rekli da će Dom učenika i studenata Podgorica novac iskoristiti za renoviranje i opremanje jednog krila soba u studentskom domu Plavi dvor, koji pruža smještaj za više od 130 studenata.

„Pored izvođenja građevinskih radova, renoviranja kupatila i podnih površina u sobama i predsoblju, krečenja i gletovanja soba, novac će biti iskorišćen i za opremanje studentskih soba namještajem“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će OŠ „Dušan Bojović” donaciju iskoristiti za potpunu rekonstrukciju fiskulturne sale, čime će djeca dobiti bolji i ljepši prostor za svoje aktivnosti.

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović kazala je da je donacija kompanije MK Group veoma značajna za studente, jer im omogućava kvalitetnije uslove za školovanje i život tokom studija.

„Povećanje standarda smještaja direktno utiče na njihovu motivaciju, a samim tim i na rezultate koje postižu, pa je kontinuirani rad na unapređenju kvaliteta obrazovnog procesa u svim segmentima naša zajednička obaveza“, rekla je Jakšić Stojanović.

Ona je navela da ovo nije prvi put da MK Group podržava obrazovni sistem Crne Gore.

„Zahvaljujući ovoj donaciji i sredstvima koje su obezbijedili Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i Dom učenika i studenata, studenti će novu studijsku godinu dočekati u mnogo boljim uslovima“, kazala je Jakšić Stojanović.

To je, kako je poručila, samo prvi korak u rješavanju pitanja koja se odnose na smještaj studenata.

Jakšić Stojanović je dodala da će u narednom periodu tom problemu biti posvećena posebna pažnja, kako bi studenti u razumnom roku imali smještajne kapacitete koji su u skladu sa evropskim standardima.

„Ova donacija predstavlja važan korak u unapređenju studentskog standarda i kvaliteta obrazovanja, što je ključno za budućnost naše zemlje”, poručila je Jakšić Stojanović.

Direktor ustanove Dom učenika i studenata Podgorica, Luka Ilić, kazao je da radovi na kompletnom renoviranju objekta Plavi dvor uveliko traju i da očekuje da će biti gotovi početkom septembra.

„Značajno će biti poboljšani uslovi u kojima naši studenti žive i borave, i vjerujem da ćemo nakon renoviranja imati lijep objekat na koji ćemo svi biti izuzetno ponosni”, rekao je Ilić.

Iz Ministarstva su naveli da je potpisivanju ugovora prisustvovala direktorica korporativnih poslova kompanije MK Group Aleksandra Stojanović.

Ona je kazala da će njihove ovogodišnje donacije obuhvatiti blizu šest hiljada studenata u Podgorici, Beogradu, Zagrebu i Ljubljani, kao i da će za studentske domove u Adria regionu ukupno izdvojiti 400 hiljada EUR.

Kako je rekla, za donacije u Crnoj Gori izdvajaju više od 100 hiljada EUR, i to za studentski dom u Podgorici i osnovnu školu u Nikšiću.

„Na ovaj način studentima pružamo kvalitetne uslove za učenje i život tokom studija, sa željom da doprinesemo obrazovanju i razvoju novih generacija”, istakla je Stojanović.

Iz Ministartsva su rekli da su ovogodišnje donacije MK Group dio regionalnog filantropskog programa kojim kompanija nastavlja redovne aktivnosti podrške djeci, mladima i obrazovanju.

Kako su naveli, ovogodišnjim donacijama u Crnoj Gori prethodile su donacije predškolskim ustanovama i porodilištima.

„Samo prošle godine, MK Group izdvojila je 680 hiljada EUR za renoviranje 20 vrtića u Adria regionu, dok je 2022. za sedam porodilišta u Adria regionu donirano 570 hiljada EUR, a sve u okviru programa „Podrška porodici”“, kaže se u saopštenju.

