Komisija nema zakonsku mogućnost da ponovo ocjenjuje testove

Podgorica, (MINA) – Komisije za ocjenjivanje maturskog/stručnog ispita iz crnogorsko–srpskog, bosanskog, hrvatskog (CSBH) jezika saopštila je da nema zakonsku mogućnost da ponovo ocijeni već ocijenjene testove, ali predlaže da svima koji nijesu zadovoljni ocjenom bude omogućeno polaganje u vanrednom junskom roku.

Iz Ministarstva prosvjete ranije je saopšteno da je Državna maturska komisija preporučila Ispitnom centru da ponovo vrednuje testove iz CSHB jezika i književnosti učenika koji nijesu položili ispit iz tog predmeta.

Iz Komisije su u saopštenju dostavljenom medijima kazali da nemaju namjeru da se pravdaju bilo kome za odgovorni i, ove godine posebno teški posao koji su odradili, ali da su odlučili da se oglase i javno kažu ono što su vidjeli.

„Ili je možda trebalo da zažmurimo? Da zažmurimo na 21. zadatak na koji je oko 200 – 300 učenika dalo istovjetan, inače netačan odgovor“, upitali su iz Komisije.

Kako su naveli, odgovor je glasio „Rečenica se može protumačiti kao kritika institucija koje troše velike količine novca na nešto što nije nužno“.

Iz Komisije su kazali da je još 150 – 200 učenika na isti zadatak napisalo odgovor „Može se protumačiti kao kritika institucija koje troše velike količine novca na nešto što nije nužno, ili kao izraz zabrinutosti zbog njihovog djelovanja.“

„Možda nije trebalo da vidimo stotine i stotine istih učeničkih odgovora na zadatak 18.b: „Slomljeno okno iz tankog rama može biti metafora senzibilnosti lirskog subjekta koji u njemu prepoznaje sebe sa ugroženim osjećanjima prema svijetu“, odnosno kraću verziju kod takođe stotine i stotine odgovora: „Slomljeno okno iz tankog rama može biti metafora senzibilnosti lirskog subjekta““, naveli su iz Komisje.

Oni su upitali i da li je trebalo namjerno previdjeti eseje prepisane sa sajtova: https://pcfoto.biz blog 279960 („Selfie – trend kao društveni poremećaj“), https://sr.vikipedia.org („Petar II Petrović Njegoš“) i https://makanje.me („Vladika sa dušom pjesnika“) i slično.

„Možda je neko mogao zažmuriti, ali mi ne. Posebno ne zbog četiri hiljade i više učenika koji su pokazali svoje znanje“, naglasili su iz Komisije.

Oni su kazali da im je žao što među tim učenicima ima onih kojima fali jedan, dva ili tri boda za bolju ocjenu, „a mi zbog objektivnosti i profesije koju časno obavljamo ne možemo i ne smijemo da zažmurimo i dodijelimo im te bodove tamo gdje ih nema“.

„Da li neko danas misli na te učenike? Da li je trebalo da se Ministarstvo prosvjete i Državna maturska komisija bave njima i zbog njih spriječe ovo što se sada dešava, ili su oni nebitni jer ne dižu bunu i ne uzvikuju usred zgrade tri važne institucije obrazovanja – „Lopovi!““, upitali su iz Komisije.

Oni su istakli da su od starta ukazivali na problem i na to da će on posebno eskalirati na uvidu i prigovorima.

„Ali nijesu nas čuli ili nijesu htjeli da nas čuju. Tražili smo pisani odgovor šta uraditi jer je ove godine prepisivanje masovno. Naišli smo na ćutanje, odnosno na usmena objašnjenja i obećanja da će nam poslati pisani odgovor. I… nije se desilo ništa. Tačnije, desilo se svašta“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Komisiju za ocjenjivanje, koju je formirala Državna maturska komisija na predlog Ispitnog centra, izvršila ocjenjivanje maturskih testova u periodu od 15. aprila do 23. maja.

Ocjenjivanje je, kako su naglasili iz Komisije, obavljeno u skladu sa Pravilnikom o načinu, postupku i vremenu polaganja maturskog ispita u gimnaziji i Pravilnikom o načinu i postupku polaganja stručnog ispita za učenike koji nastavljaju obrazovanje, kao i Ugovorom koji su potpisali svi ocjenjivači.

„U toku ocjenjivanja uočen je veliki broj učeničkih odgovora koji su istovjetni. Ocjenjivači su sve odgovore bodovali u skladu sa Uputstvom za bodovanje, a prepisane tekstualno duže odgovore (10, 11, 13, 16, 17c, 18b, 21, 22, 23b, 24. i 25. zadatak) evidentirali na koricama testa“, kazali su iz Komisije.

Oni su rekli da su vodili i elektronsku evidenciju o prepisanim zadacima i, nakon završenog posla, sve podatke poslali upravi Ispitnog centra da bi sve bilo spremno za preliminarne rezultate.

„Da li je trebalo pisati nule, ili učenik je izgubio pravo polaganja u ovom ispitnom roku, ili nešto treće – o tome nije odlučivala Komisija za ocjenjivanje“, ističe se u saopštenju.

Iz Komsije su kazali da su se, u toku rada, dva puta obraćali mejlovima direktorki Ispitnog centra i predstavnicima Državne maturske komisije, tražeči odgovore na pitanje šta uraditi sa prepisanim odgovorima.

„Jer smo uočili da je preveliki broj učenika koji će, ukoliko se primijeni član 24 Pravilnika za gimnazije, odnosno član 27 Pravilnika za stručne škole, izgubiti pravo polaganja ispita u ovom ispitnom roku“, dodaje se u saopštenju.

Iz Komisije su naglasili da do kraja ocjenjivanja nijesu dobili odgovore.

„U toku uvida u testove učenici i roditelji svoju ljutnju usmjerili su na ocjenjivače, ističući da su načinom bodovanja namjerno oštećeni učenici iz pojedinih regija naše zemlje, ne znajući da ocjenjivači ocjenjuju testove pod šiframa i ne znaju ni školu, ni opštinu, kao ni ime učenika“, kazali su iz Komisije.

Kako su naveli, s obzirom na to da su 1. juna objavljeni preliminarni rezultati ispita, a 2. juna izvršen uvid u testove, rok za prigovore na ocjene je istekao istog dana u 19 sati.

„Ova Komisija nema zakonsku mogućnost da ponovo ocijeni već ocijenjene testove (što je preporuka?! Državne maturske komisije, o čemu nijesmo zvanično obaviješteni, već smo saznali iz medija) i mijenja već utvrđene bodove“, ističe se u saopštenju.

Iz komisije su kazali da, pošto profesionalno obavljaju posao i stalo im je do učenika koji nijesu samo svojom krivicom dovedeni u tu situaciju, opet predlažu da svima koji nijesu zadovoljni dobijenom ocjenom bude omogućeno polaganje u vanrednom junskom roku koji je planiran za 13. jun.

