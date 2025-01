Kod jedne osobe u Beranama pronađeno 12 komada vatrenog oružja

Podgorica, (MINA) – Službenici policije su u Beranama, pretresom prostorija koje koristi H.S, pronašli 12 komada vatrenog oružja i 716 komada municije različitog kalibra, saopštila je Uprava policije.

Navodi se da su službenici odjeljenja bezbjednosti Berane i Bijelo Polje izvršili pretrese na četiri lokacije, od kojih tri kod operativno interesantnih lica.

„Pretresom prostorija koje koristi H.S. u Beranama pronađeno je i privremeno oduzeto ukupno 12 komada vatrenog oružja – šest pištolja i šest pušaka, kao i 716 komada municije različite vrste i kalibra“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da će biti pokrenut postupak trajnog oduzimanja pronađenog oružja.

Kako su naveli, policija kontinuirano preduzima intenzivne aktivnosti na suzbijanju zloupotrebe vatrenog oružja i ukazuje na značaj zajedničkog djelovanja svih institucija i građana u stvaranju sigurnijeg okruženja.

„Uz istrajnost spovođenja intenzivnih mjera iz svoje nadležnosti u cilju otkrivanja i sprečavanja svih zloupotreba radi unapređenja stanja bezbjednosti u našem društvu“, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS