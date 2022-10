Koaliciji DPS i SD 11 mandata, Durmitorskoj inicijativi šest

Podgorica, (MINA) – Lista Demokratske partije socijalista i Socijaldemokrata Prava stvar je na lokalnim izborima na Žabljaku osvojila 11 mandata, pokazuju podaci Demokratske Crne Gore i Durmitorske inicijative.

Kako prenosi Televizija Crne Gore, Durmitorska inicijativa je osvojila šest mandata dok su po pet osvojile Demokrate i koalicija Demokratskog fronta Za budućnost Žabljaka.

Lista Socijalističke narodne partije Temeljno za Žabljak osvojila je dva mandata, dok je jedan mandat osvojila Prava Crna Gora.

