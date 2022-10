Koalicijama Idemo ljudi i Zajedno gradimo Kolašin po devet mandata

Podgorica, (MINA) – Koalicije Idemo ljudi i Zajedno gradimo Kolašin osvojile su po devet mandata na lokalnim izborima u toj opštini, saopštila je Opštinska izborna komisija (OIK).

Prema podacima OIK, Demokratski front osvojio je četiri mandata, a Pokret Evropa sad i Socijalistička narodna partija po tri.

U kolašinskom parlamentu dva mandata imaće Grupa birača Momčilo Vukčević, a Građanski pokret URA jedan mandat.

U Kolašinu je izlaznost bila 75,27 odsto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS