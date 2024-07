Klub poslanika DPS: Laković da podnese ostavku

Podgorica, (MINA) – Klub poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) pozvao je predsjednika skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu Miodraga Lakovića da podnese ostavku na tu funkciju i, kako su kazali, zaštiti svoj poslanički klub daljih poniženja kojima ih izlaže partijski šef i premijer Milojko Spajić.

Poslanici opozicije objavili su ranije da se Spajić neće pojaviti pred Odborom za bezbjednost i odbranu 16. jula, za kada je zakazano kontrolno saslušanje njega i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića povodom imenovanja vršioca dužnosti direktora policije.

Iz Kluba poslanika DPS-a su rekli da je novi bijeg Spajića sa kontrolnog saslušanja u parlamentu pokazatelj nepoštovanja prema građanima i nerazumijevanja uloge Skupštine.

Kako su istakli, nije pitanje Spajićeve volje da li će doći na zakazano kontrolno saslušanje pred Odborom, već je to njegova obaveza.

“Ako to ne može da prihvati, trebalo je da ostane u Singapuru i bavi se privatnim biznisom, a ne da sjedi na poziciji predsjednika Vlade i ne radi ono što je u opisu njegovog posla”, navodi se u saopštenju.

Iz Kluba poslanika DPS-a su kazali da se na kontrolnu ulogu zakonodavne vlasti ne smije odraziti “razotkrivanje karaktera Spajića i njegovo prihvatanje da samo zbog koristoljublja i svoje fotelje sroza ulogu premijera do te mjere, da djeluje poput lift boja Andrije Mandića”.

“Zna Spajić da izbjegavanjem dolaska u Skupštinu građanima koji ga plaćaju gura prst u oko, ali ne mora da misli o posljedicama, jer upravo dogovara uvođenje nacionalista i desničara u svoju vladu”, naveli su poslanici DPS-a.

Oni su istakli da nema te fotelje koja je vrijedna prihvatanja ponižavajućeg statusa kojeg Spajić nameće Lakoviću i svojim poslanicima, tražeći od njih da brane neodbranjivo.

“Vidjećemo da li je u Pokretu Evropa sad ostao neko ko je kadar da prekine to mučenje. Laković je na potezu”, zaključuje se u saopštenju.

