Klimatski rječnik koristiće svim građanima

Podgorica, (MINA) – Klimatski rječnik, koji sadrži 356 jasno i pristupačno predstavljenih pojmova, pouzdan je izvor znanja i koristiće osobama koje se profesionalno bave politikom klimatskih promjena, ali i svim građanima.

To je poručeno sa konferencije „Klimatska edukacija za klimatski otpornu Crnu Goru”, na kojoj je predstavljen „Klimatski rječnik – Vodič za dekodiranje klime“.

Konferenciju je organizovao Centar za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica (UDG), uz podršku Eko fonda.

Direktorica Centra za klimatske promjene Ivana Vojinović rekla je da klimatske promjene predstavljaju jedno od najvažnijih pitanja ovog vremena.

Iz Centra za klimatske promjene kazali su da su sve češće i intenzivnije ekstremne vremenske pojave, koje su uzrokovane porastom globalne temperature, postale stvarnost koja utiče na svakodnevni život ljudi širom planete.

“U budućnosti ćemo se sve češće susretati sa različitim izazovima zbog vremenskih ekstrema i biće nam vrlo teško da shvatimo šta se dešava, ako nemamo prave informacije i tumačenja”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je to bila i osnovna ideja koja je podstakla izradu Klimatskog rječnika, kojeg čini 356 pojmova koji su predstavljeni na jasan i pristupačan način.

Izvršni direktor Eko fonda Draško Boljević rekao je da je zadovoljan realizacijom projekta „Klimatska edukacija za klimatski otpornu Crnu Goru”.

On je istakao da će Klimatski rječnik predstavljati pouzdan izvor znanja i koristiti ne samo onima koji se profesionalno bave politikom klimatskih promjena, već i svim građanima.

Koautor Klimatskog rječnika Luka Mitrović je, kako se navodi, upoznao prisutne sa metodologijom odabira pojmova i termina koji su se našli u rječniku.

Koautor Veselin Luburić rekao je da taj rječnik ne čine samo klasični termini iz oblasti klimatologije, već i novi termini koji su sve češće u upotrebi, kao što su klimatska pravda, pravedna tranzicija i slično.

“Bitno je da građani i svi zainteresovani budu upoznati sa tim terminima”, dodaje se u saopštenju.

Savjetnica guvernerke Centralne banke Biljana Gligorić je, govoreći o ozelenjavanju crnogorskog bankarskog sistema i osnovnim izazovima koji postoje u tom procesu, rekla da je potrebno uključivanje svih relevantnih aktera u taj proces.

Ona je navela da je to potrebno kako bi planirana izrada Mape puta za ozelenjavanje bankarskog sistema bila urađena shodno međunarodnim smjernicama, ali i specifičnostima crnogorskog sistema.

Rukovoditeljka Kancelarije za održivi razvoj u Generalnom sekretarijatu Vlade, Aneta Kankaraš, kazala je da su aktivnosti te Kancelarije u oblasti mitigacije i adaptacije na klimatske promjene već dale rezultate, jer su pokrenuti određeni procesi koji bi postepeno trebalo Crnu Goru da vode ka ispunjenju klimatskih ciljeva Evropske unije.

“Na konferenciji je zaključeno da je izrada Klimatskog rječnika došla u pravom trenutku, jer sazrijeva svijest javnosti da su klimatske promjene realna opasnosti”, kaže se u saopštenju.

Ističe se da se klima trajno promijenila, što znači da građani Crne Gore treba da imaju osnovno znanje o terminima i konceptima, kako bi mogli da donose ispravne odluke o sopstvenom ponašanju, ali i o politici koju podržavaju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS