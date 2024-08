Kiša ugasila sve požare na teritoriji Podgorice

Podgorica, (MINA) – Na teritoriji Podgorice trenutno nema aktivnih požara, kazao je komandir Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Zdravko Blečić.

On je za portal Radio Televizije Crne Gore rekao da je kiša, koja je jutros pala u Podgorici, ugasila sve požare na teritoriji Glavnog grada.

“Trenutno nema aktivnih požara na teritoriji Podgorice”, naveo je Blečić.

Podgorički vatrogasci su se prethodnih dana borili protiv vatrene stihije na više lokacija.

Požari su bili aktivni na Radovču, u Gornjim Kokotima, Fundini, Tuzima, Zeti.

Služba zaštite i spašavanja je u više navrata apelovala na građane da očiste imanja, kako bi se spriječilo eventualno širenje požara i vatrogascima olakšale intervencije.

