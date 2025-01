Kastratović: Puna podrška Crne Gore Ukrajini

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, kao predvodnica u procesu evropske integracije i odgovorna članica NATO-a, podržava aspiracije Ukrajine za pridruživanje Evropskoj uniji (EU) i Alijansi, kazao je državni sekretar u Ministarstvu vanjskih poslova (MVP), Periša Kastratović.

Kako je saopšteno iz MVP, Kastratović je u Kijevu učestvovao na ministarskom sastanku “Ukrajina-Jugoistočna Evropa”, na poziv ministra vanjskih poslova Ukrajine Andrija Sibihe.

Kastratović je, kako se navodi, ukazao na političku, vojnu, humanitarnu i finansijsku pomoć koju Crna Gora u kontinuitetu pruža Ukrajini u suočavanju sa posljedicama agresije, kako bilateralno, tako i kroz brojne multilateralne mehanizme.

On je podsjetio da je Crna Gora usvojila sve pakete restriktivnih mjera koje je EU uvela protiv Rusije, usklađujući se u potpunosti sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU.

“Crna Gora, kao predvodnica u procesu evropske integracije i odgovorna članica NATO, snažno podržava aspiracije Ukrajine za pridruživanje EU i Alijansi, čime se dodatno osnažuju postojeće veze i

utvrđuje međudržavno prijateljstvo”, poručio je Kastratović.

Kako je saopšteno iz MVP, u okviru programa ministarskog sastanka organizovani su sastanci sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, premijerom Denisom Šmihaljem, predsjednikom Vrhovne Rade Ruslanom Stefančukom i ministrom odbrane Rustemom Umerovim.

“Ukrajinski zvaničnici su izrazili zahvalnost državama jugoistoka Evrope na podršci odbrani ukrajinskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, utemeljenog na principima međunarodnog prava”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, u obraćanjima učesnika istaknuto je da ruska agresija na Ukrajinu ne predstavlja samo napad na suverenu državu, članicu Ujedinjenih nacija, već i napad na vrijednosti demokratije, pokušaj urušavanja globalnog poretka zasnovanog na pravu i prava na samoopredjeljenje.

“Zato, podrška Ukrajini predstavlja dosljednost u odbrani fundamentalnih postulata Povelje UN”, poručili su učesnici.

Kako je saopšteno, na plenarnom sastanku čiji je domaćin bio šef ukrajinske diplomatije Sibiha, zvaničnici država Jugoistočne Evrope informisali su o aktivnostima preduzetim u prethodne skoro tri godine na planu snaženja pozicije Ukrajine u odbijanju ruske vojne agresije.

“Konstatovano je da evropska i evroatlantska perspektiva Ukrajine ostaju optimalan okvir za njenu obnovu nakon uspostavljanja mira i stabilnosti u okviru međunarodno priznatih granica”, navodi se u saopštenju.

Zaključeno je da slobodna, prosperitetna i Ukrajina u miru predstavlja kamen temeljac slobodne, mirne i prosperitetne Evrope.

Iz MVP su naveli da je Kastratović, tokom boravka u Kijevu, sa ostalim visokim zvaničnicima, položio vijenac na Zid sjećanja na žrtve rata.

Učesnici ministarskog sastanka su usvojili i Zajedničku izjavu, a posjeta je bila prilika da se predstavnici ministarstava vanjskih poslova država jugoistočne Evrope upoznaju sa posljednjim tehnološkim dostignućima ukrajinske vojne industrije, razvijenim u svrhu odvraćanja i odbrane od ruske vojne agresije.

Pored Crne Gore, učestvovali su i predstavnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Grčke, Hrvatske, Moldavije, Rumunije, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Srbije i Turske.

