Kapisodi novi mandat

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Upravnog odbora Rukometnog saveza Petar Kapisoda tu funkciju obavljaće i naredne četiri godine, odlučeno je danas na Skupštini te asocijacije.

Kapisoda je bio jedini kandidat, a dobio je jednoglasnu podršku.

Na čelu saveza je od 29. januara 2019. godine.

Jednoglasno je izabran i UO, u koji su na predlog Kapisode, uvršteni Vesko Mujović, Milutin Vušurović, Miladin Mijajlović, Aleksandar Špadijer, Milija Zeković, Igor Noveljić, Ljubo Perišić i Vasko Ševaljević Jednogasnu podršku dobila je i Zorica Kovačević, za novi mandat na čelu Skupštine Rukometnog saveza.

Kapisoda je bio je član šampionskog tima Lovćena koji je igrao četvrtfinale Lige šampiona. Sa reprezentacijom SR Jugoslavije osvojio je bronzane medalje na Svjetskim prvenstvima 1999. i 2001. godine, a 2008. godine bio je član prve crnogorske selekcije koja je igrala na nekom velikom takmičenju – na Evropskom prvenstvu u Norveškoj 2008. godine.

Od crnogorskog dresa oprostio se 12. juna 2013. godine u duelu sa Njemačkom, a iste godine u novembru imenovan je za direktora muške reprezentacije. Kapisoda je četvrti predsjednik UO, nakon Radojičića (jun 2005. – jul 2009, septembar 2016. – januar 2019), Miodraga Ivanovića (jul 2009 – jun 2011) i Predraga Boškovića (jul 2011 – septembar 2016). Skupštini je prisustvovalo 26 od ukupno 32 delegata.

