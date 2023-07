Kaluđerović: Zabrinuti smo zbog navoda o odvajanju sektora visokog obrazovanja

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) zabrinut je zbog medijskih navoda koji uključuju najavu izdvajanja sektora visokog obrazovanja iz postojećeg Ministarstva prosvjete i formiranje posebnog resora koji će se njime baviti, saopštili su iz te nevladine organizacije (NVO).

Viša pravna savjetnica u CGO-u, Snežana Kaluđerović, kazala je da se radi o do sada nepoznatom pristupu u Crnoj Gori.

„Takvo rješenje je incidentno i u regionu, sa kojim imamo dosta sličnosti kad je riječ o stanju u obrazovnom sektoru, ali i o načinima organizacije rukovođenja tim važnim dijelom za razvoj društva“, rekla je Kaluđerović.

Kako je navela, jedini primjer u okruženju je Ministarstvo visokog obrazovanja i nauke u Kantonu Sarajevo.

„Takođe, takvo rješenje je izuzetno rijetko primijenjeno i u državama članicama Evropske unije, ili šire, a teško je naći i poveznice sa onim sistemima u kojima taj vid organizacije postoji u odnosu na Crnu Goru“, kaže se u saopštenju.

U CGO-u, kako je navela Kaluđerović, smatraju da bi takva odluka morala da proizilazi iz analize potrebe i širokih konsultacija sa akterima iz formalnog obrazovnog sistema i zainteresovanom javnošću, uz jasne i na mjerljivim indikatorima zasnovane procjene stručnjaka kakve posljedice, dobre ili loše, takva reorganizacija može donijeti Crnoj Gori.

„Neodgovorno se na taj način odnositi prema obrazovnom sistemu samo da bi se dobio neki resor više u potrebi hranjenja apetita političkih subjekata koji bi trebalo da učestvuju u raspodjeli kolača izvršne vlasti, ili ispunjenja nekih drugih partikularnih interesa“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je važno podsjetiti da su status autonomije univerziteta i visokoškolskih ustanova u Crnoj Gori zaštićeni Ustavom i Zakonom o visokom obrazovanju, i da stručne nadležnosti imaju primat i pretežnije su u odnosu na upravne, koje se obezbjeđuju u dovoljnoj mjeri kroz sektor za visoko obrazovanje u okviru Ministarstva prosvjete.

Kaluđerović je rekla da postoje i samostalna tijela sa jasnim nadležnostima u oblasti visokog obrazovanja, poput Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, koja, između ostalog, vrši akreditaciju studijskih programa, zatim Prosvjetna inspekcija koja pripada Upravi za inspekcijske poslove.

„Obrazovni sistem je jedinstven proces koji je odvojen po nivoima u formalnom smislu, dok u administrativnom nema racionalnih razloga u našem kontekstu da ne bude kompletan u okviru istog resora Ministarstva prosvjete“, navodi se u saopštenju.

Kaluđerović je kazala da se svjedoči različitim krajnostima i praksama izvršnih vlasti.

„Pa smo prije manje od tri godine imali neshvatljivo zatrpavanje resora prosvjete kroz objedinjavanje sa naukom, kulturom i sportom“, dodala je Kaluđerović.

Na neracionanost tog pristupa, kako je rekla, takođe su ukazivali, a vrijeme je dokazalo da je to bilo loše rješenje.

„Sada imamo u najavi ponovo jedan nerazumljiv i nedomaćinski pristup planiranje budućih vlasti, gdje bi resor prosvjete trebalo da se dijeli po nivoima obrazovnog procesa, uz potencijalnu opasnost blokade sistema prema vezanim institucijama“, kaže se u saopštenju.

Prema riječima Kaluđerović, takvo eksperimentisanje ne doprinosi onome što bi vlastima u građanskom društvu moralo biti sveto – unapređenju kvaliteta prosvjete i obrazovanja na svim nivoima “pod jednom kapom, jer se kuća gradi od temelja do krova, a ne obrnuto”.

“A gdje su temelji najvažniji, a svako rekonstruisanje nerijetko košta mnogo više od samog procesa izgradnje“, navela je Kaluđerović.

