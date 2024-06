Jovanović: Uputiću zvaničan poziv PES-u za dogovar o uspostavljanju vlasti

Podgorica, (MINA) – Nosilac liste “Budva naš grad” Nikola Jovanović kazao je da će u narednim danima uputiti Pokretu Evropa sad (PES) zvaničan poziv za razgovor o formiranju nove lokalne vlasti u Budvi.

Poslanica PES-a Nađa Laković saopštila je ranije danas da će ta partija biti konstruktivan činilac vlasti u Budvi.

Jovanović, koji je i aktuelni predsjednik Skupštine opštine Budva, naveo je u saopštenju za javnost da izjavu Laković doživljava pozitivno.

“Zbog toga ću u narednim danima uputiti zvaničan poziv za konstruktivan razgovor u pravcu dogovaranja o uspostavljanju vlasti”, rekao je Jovanović.

On smatra da će u toku razgovora razriješiti i eventualne dileme da li su baš sve partije koje čine opozicione subjekte na državnom nivou nepoželjan ili poželjan partner, ako se uzme u obzir da sa pojedinima, kao što je URA, već vrše vlast u Glavnom gradu.

“Ne sumnjam da kao ozbiljan politički subjekt PES ima svoj samostalni pravac političkog djelovanja u kojem je temelj poštovanje volje građana iskazane na izborima i borba protiv kriminala koja mora da bude prioritet bez obzira gdje se ista odvija”, kazao je Jovanović.

Kako je rekao, zbog činjenice da Budva kao metropola turizma generiše 50 odsto ukupnog turističkog prometa i prihoda u državni budžet, odgovornost političkih činilaca je formiranje vlasti u što kraćem zakonskom roku, na osnovu izborne volje građana Budve kao nosioca suvereniteta.

Jovanović je kazao da u tom smislu posebnu odgovornost ima PES kao partija koja dominantno upravlja državnim institucijama.

“Zato ne sumnjam da će prihvatiti poziv za dogovor jer odgovornim ljudima koji donose odluke su bitniji građani od bilo čega drugoga”, zaključio je Jovanović.

