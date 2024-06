Joković: Rezolucija o Jasenovcu potvrđuje da je odgovornost za genocid individualna

Podgorica, (MINA) – Rezolucija o genocidu u sistemu logora Jasenovac, Dahau i Mauthauzen ne cilja ni na jednu naciju posebno i ne pripisuje kolektivnu odgovornost, već potvrđuje činjenicu da je krivica za genocid individualna, poručio je predsjednik Socijalističke narodne partije (SNP) Vladimir Joković

On je kazao da je SNP glasala za Rezoluciju, pokazujući na taj način da prihvataju prošlost onakvom kakva jeste, svjesni, kako je naveo, veličine tragedije i priznajući patnju i gubitak žrtava.

“Današnjim glasanjem za ovu Razoluciju mi nijesmo produbili podjele, niti Crnu Goru vratili avetima prošlosti”, poručio je Joković.

Kako je dodao, Rezolucija o genocidu u sistemu logora Jasenovac, Dahau i Mauthauzen ne cilja ni na jednu naciju posebno i ne pripisuje kolektivnu odgovornost.

“Već potvrđuje činjenicu da je krivica za genocid individualna”, istakao je Joković.

Ona je naveo da je Crna Gora multietnička država u kojoj žive različite etničke grupe.

“Poricanje genocida negira patnju i otežava proces pomirenja i izgradnje povjerenja među različitim vjerskim zajednicama”, naglasio je Joković.

On je kazao da zajednice mogu da zive zajedno u miru i harmoniji jedino ako postoji uzajamno poštovanje, tolerancija i podrška različitosti.

“Crna Gora treba da se pridržava međunarodnih standarda, ljudskih prava, da osudi svaki genocid i zločin i na taj način podrži procese pomirenja i pravde”, zaključio je Joković.

