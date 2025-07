Vlada usvojila Informaciju o obaveznom preuzimanju akcija Instituta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas na telefonskoj sjednici usvojila Informaciju o aktivnostima na postupak obaveznog javnog preuzimanja akcija Instituta „Simo Milošević“, u skladu sa Planom restrukturiranja.

Informacija je, kako je saopšteno iz Vlade, usvojena na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova.

U Informaciji se navodi da je prvi korak u realizaciji Plana restrukturiranja pokrenut usvajanjem Informacije i potpisivanjem Ugovora o zajedničkom djelovanju između Vlade, Razvojne banke, Zavoda za zapošljavanje, Fonda za zdravstveno osguranje kao jedna strana i HTP Vile Oliva kao druga strana i Odluke o preuzimanju Instituta na osnovu koje navedeni akcionari, sa zajedničkim učešćem od 85,66 odsto u kapitalu Instituta odnosno zajedno sa 327,51 hiljade akcija sa pravom glasa iskazuju interes za preuzimanje odnosno otkup svih preostalih 54,85 hiljada dionica, a koje nijesu u vlasništvu potpisnika ugovora.

„Ugovor o zajedničkom djelovanju i odluka potpisani su 3. jula, o ćemu će biti obaviješteni Komisija za tržište kapitala i Institut u roku od dva dana od potpisivanja. Pored toga, odluka će biti objavljena u dva štampana medija, koji se distribuiraju na teritoriji Crne Gore, u roku od četiri radna dana od potpisivanja, u skladu sa Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava“, dodaje se u Informaciji.

