Jokić: Ministarstvo da objasni gdje je novac za finansiranje NVO

Podgorica, (MINA) – Nevladina organizacija (NVO) LGBT Forum Progres pozvala je Ministarstvo kulture i medija da objasni šta se dogodilo sa 330 hiljada EUR opredijeljenih za finansiranje NVO po konkursu objavljenom 2021. godine.

Predsjednica Upravnog odbora LGBT Forum Progresa, Bojana Jokić, saopštila je da je bivše Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta (MPNKS) u novembru 2021. godine raspisalo javni konkurs za finansiranje projekata i programa NVO pod nazivom „Kultura za sve“, sa ukupnim budžetom od 330 hiljada EUR.

„Od tada, pa sve do danas, komisija MPNKS, odnosno sadašnjeg Ministarstva kulture i medija, koja je zadužena za raspodjelu sredstava po tom javnom konkursu, nije donijela odluku o raspodjeli sredstava“, kazala je Jokić.

Time su, kako je navela, probijeni svi zakonski rokovi definisani zakonima o NVO i o upravnom postupku.

Jokić je rekla da je komisija Ministarstva kulture i medija u novembru prošle godine, punih godinu nakon raspisivanja javnog konkursa, zatražila izjašnjenje od NVO koje su po bodovnim listama ispunjavale uslove za finansiranje.

One je dodala da je to komisiji dato kao mogućnost odredbom Zakona o NVO, nakon što nezavisni evaluatori završe svoj dio posla i finalizuju bodovne liste za prijavljene projekte.

„Kako ta komisija Ministarstva kulture i medija nije donosila odluku o pomenutom konkursu, a na upite NVO je odgovarala sa konstatacijom da će „ista biti donijeta u što kraćem roku“, nekolicina NVO je podnijela tužbe Upravnom sudu“, kaže se u saopštenju.

Jokić je navela da su tužbe podnijete zbog povrede pravila postupka, odnosno ćutanja uprave – nedonošenja odluke po javnom konkursu za finansiranje projekata/programa NVO u 2021. godini, pod nazivom „Kultura za sve“.

„Upravni postupak u tom slučaju je još u toku, a odluka do danas nije objavljena, što nameće pitanje šta se dogodilo sa 330 hiljada EUR koje je Ministarstvo kulture i medija izdvojilo za pomenuti konkurs i da li se u tom slučaju nazire još jedna zloupotreba državnih resursa“, kaže se u saopštenju.

