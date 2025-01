Jocović i Vujadinović reizabrani za dekane

Podgorica, (MINA) – Dekani Ekonomskog i Mašinskog fakulteta, Mijat Jocović i Radoje Vujadinović, reizabrani su danas na te funkcije, odlučeno je na sjednici Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore (UCG).

Iz UCG su kazali da Jocović na Ekonomskom fakultetu predaje na predmetima poslovno pravo, pravo za ekonomiste, korporativno upravljanje i međunarodno poslovno pravo.

Navodi se da je Jocović objavio tri monografije, više stručnih studija i preko 50 naučnih i stručnih radova.

„Angažovan je kao konsultant u brojnim projektima koji se tiču poslovnog prava, unapređenja poslovnog ambijenta, razvoja korporativnog upravljanja i usaglašavanja pravnog sistema Crne Gore sa pravom Evropske unije (EU)“, kaže se u saopštenju.

Iz UCG su kazali da je Vujadinović redovni profesor Mašinskog fakulteta, sa bogatim akademskim i istraživačkim iskustvom.

„Njegov naučni fokus obuhvata oblasti drumskih vozila, održive urbane mobilnosti i e-mobilnosti, zatim energetike sa posebnim doprinosom u primjeni obnovljivih izvora energije“, rekli su iz UCG.

Kako su kazali, Vujadinović je učestvovao i u izradi studija i projektne dokumentacije, a objavio je i brojne naučne i stručne radove u međunarodnim časopisima i na konferencijama.

Na sjednici Upravnog odbora je pokrenu i postupak za izbor dekana Biotehničkog fakulteta, zbog isteka drugog mandata aktuelne dekanke Biotehničkog fakulteta Božidarke Marković.

Najavljeno je da će konkurs za tu poziciju biti objavljen u Biltenu UCG i jednom od dnevnih listova koji izlazi u Crnoj Gori, a rok za prijavu kandidata iznosi 15 dana od dana objavljivanja.

Kako je objašnjeno, izborne radnje za trogodišnji mandat dekana regulisane su posebnom odlukom Upravnog odbora UCG.

Iz UCG su kazali da su, pored kadrovskih pitanja, na sjednici Upravnog odbora razmatrana i druga pitanja iz domena redovnog poslovanja Univerziteta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS