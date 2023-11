Joanikije čestitao Mandiću i Spajiću

Podgorica, (MINA) – Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije čestitao je predsjednicima Skupštine i Vlade, Andriji Mandiću i Milojku Spajiću, izbor na te funkcije.

Joanikije je rekao da je uvjeren da će Mandić, koristeći bogato političko iskustvo i mudrost, doprinijeti vladavini prava u zemlji.

“Kako bi svi njeni ljudi i različiti društveni i politički subjekti živjeli u međusobnom miru i uzajamnom poštovanju, trudeći se složno i iskreno i za svoje i za opšte dobro”, naveo je Joanikije.

On je kazao da je uvjeren da će Vlada, kojom će zasluženo predsjedavati Spajić, donijeti dobro Crnoj Gori i njenom narodu.

“Narodu koji je još uvijek željan pravde, slobode i pošteno vrednovanog rada, a ponajviše bratske sloge i međusobnog razumijevanja”, navodi se u čestitki.

Joanikije je Mandiću i Spajiću poželio uspjeh na visokom i veoma odgovornim dužnostima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS