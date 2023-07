Jedna osoba zatečena kako pali vatru na Ćemovskom polju

Podgorica, (MINA) – Inspektori u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada zatekli su danas jednu osobu kako pali vatru na Ćemovskom polju i uručili joj prekršajni nalog.

Kako je objavljeno na Fejsbuk /Facebook/ stranici Službe zaštite i spašavanja, na istoj lokaciji uočena jedna osoba kako odlaže otpad na mjestu koje nije predviđeno za to.

“O navedenom slučaju obaviještena je Komunalna policija kako bi preduzela mjere i radnje iz svoje nadležnosti”, navodi se u objavi.

Iz Službe zaštite su apelovali na građane da se pridržavaju Naredbe o zabrani loženja vatre na otvorenom prostoru tokom požarne sezone, kao i da otpad deponiju na mjestima predviđenim za to.

