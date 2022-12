Javna uprava da bude fokusirana na pružanje efikasnih usluga

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba da ima profesionalnu, nepristrasnu i javnu upravu zasnovanu na zaslugama, koja će biti otporna na promjene vlasti i fokusirana na pružanje efikasnih usluga građanima i preduzećima, poručio je predstavnik Delegacije Evropske unije (EU) u Podgorici Ingve Engstrom.

On je, na konferenciji „Kvalitet javnih usluga kao preduslov ekonomskog i društvenog razvoja Crne Gore“, kazao da reforme javnih službi ne bi trebalo da budu pro forma vježba, već istinski napor da se promijeni praksa i kultura u javnoj upravi.

Engstrom je, kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave (MJU), rekao da Crna Gora treba da ima profesionalnu i nepristrasnu javnu upravu zasnovanu na zaslugama.

„Javna uprava koja će biti otporna na promjene vlasti i fokusirana na pružanje dobrih i efikasnih usluga građanima i preduzećima“, naveo je Engstrom na konferenciji koju je organizovalo MJU.

Kako su saopštili iz tog Vladinog resora, sa konferencije je poručeno da je odgovorna, profesionalna, efikasna, transparentna i inkluzivna služba građanima i privredi osnov upravljanja kvalitetom u javnoj upravi.

Ministar javne uprave Maraš Dukaj kazao je da javna uprava predstavlja značajan činilac društvenog sistema, pa i na nivou ličnog života svakog građanina.

„Zato je naš prioritet unapređenje usluga koje javna uprava, na lokalnom i državnom nivou, pruža građanima“, rekao je Dukaj.

Da bi postigli taj cilj, kako je naveo, potrebno je objektivno sagledavanje trenutnog stanja u svim oblastima.

Dukaj je istakao da su preduzete odgovarajuće aktivnosti, iz oblasti zakonodavstva, digitalizacije, sajber bezbjednosti i drugih oblasti važnih za taj proces.

On je naveo da je formiran tim, koji čine eksperti iz relevantnih insistucija, za realizaciju sveobuhvatne Funkcionalne analize sistema lokalne samouprave, koja će pokazati stanje u toj oblasti.

„Danas je prilika da se predstavi “Nacionalna mapa puta u upravljanju kvalitetom u javnoj upravi”. Taj prioritet je prepoznat i aktuelnom Strategijom reforme javne uprave“, kazao je Dukaj.

On je rekao da se, u skladu sa tim, konferencija realizuje kao podrška i doprinos razmjeni dobrih praksi i korišćenja dobrih modela.

„Napominjem da je i Evropska komisija podržala ovaj projekat, kako resursima tako i finansijskim sredstvima, na čemu im zahvaljujem“, naveo je Dukaj.

Direktorica Regionalne škole javne uprave (ReSPA), Maja Handjiska Trendafilova kazala je da, u okviru Regionalnog centra za upravljanje kvalitetom, ReSPA godinama utiče na razvoj kvaliteta javnih usluga regiona kao jednog od osnovnih preduslova njegovog ekonomskog i društvenog razvoja.

„Svjedoci smo da javne administracije regiona ulažu značajne napore za konstantno unapređenje usluga građanima, pri čemu pohvaljujemo holistički pristup MJU, koje je u taj proces uključilo akademiju i privrednu komoru“, rekla je Handjiska Trendafilova.

U tom kompleksnom procesu, kako je navela, ReSPA ih podržava kroz uvođenje CAF-a, EU alata za upravljanje kvalitetom.

„Dodatno, podstičemo regionalnu saradnju i saradnju sa EU institucijama u toj oblasti, svjesni značaja regionalne razmjene znanja i iskustva“, kazala je Handjiska Trendafilova.

Ona je istakla da podržavaju i izradu nacionalnih planova za upravljanje kvalitetom usmjeravajući javne administracije u njihovom daljem razvoju u toj oblasti.

„S tim u vezi, ReSPA prilagođava program rada prateći konkretne potrebe regiona kako bi administracije napredovale u upravljanju kvalitetom, a građani bili zadovoljni uslugama koje im olakšavaju svakodnevni rad i život , ali i štede novac“, rekla je Handjiska Trendafilova.

Predsjednik Koordinacionog odbora za kvalitet Privredne komore, Milan J. Perović, istakao je važnost projekta upravljanje kvalitetom.

On je istakao da je projekat izrade mape puta za upravljanje kvalitetom, koji sprovodi MJU, u korist privrede i da će Odbor pažljivo pratiti šta se na tom području radi.

Iz MJU su naveli da su u drugom dijelu konferencije učesnici govorili o projektu koji taj resor sprovodi uz podršku Regionalne škole javne uprave i međunarodnih partnera.

„Takođe, održana je promotivna radionica za radnu grupu za izradu mape puta za upravljanje kvalitetom i potencijalne pilot institucije“, kaže se u saopštenju.

