Janović: Vanredni parlamentarni izbori jedini izlaz iz anarhije

Podgorica, (MINA) – Vanredni parlamentarni izbori jedini su izlaz iz anarhije u koju su Crnu Goru dovele aktuelna Vlada i parlamentarna većina, poručili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Poslanik te partije Nikola Janović, rekao je na konferenciji za novinare da Vlada više ne postoji i da je jedini izlaz iz ove situacije organizacija vanrednih parlamentarnih izbora.

„Sinoć, od ponoći do tri ujutru, nijesmo imali direktora policije, što je urušavanje ustavnog poretka“, smatra Janović.

Prema njegovim riječima, Vlada i njeni ključni ljudi sinoć su Crnu Goru doveli u vanredno stanje.

Vlada, kako je kazao Janović, građanima šalje poruku da je kršenje zakona poželjno.

„Ovo sve više liči na jedan cirkus, a ne na ozbiljnu državnu politiku“, rekao je Janović.

Kako je naveo, umjesto da je Vlada sinoć raspravljala oko zaduženja, hedžinga, ljetnje sezone i bitnih pitanja, ona je rasparavljala čiji će čovjek biti na čelu policije.

„Više od mene govori ministar unutrašnjih poslova, koji podnosi krivičnu prijavu protiv članova Vlade za zloupotrebu službenog položaja, a i dalje sjedi u vladi. Iniciracemo saslušanje Spajića i Šaranovića“, kazao je Janović.

Jedini izlaz su, kako je ocijenio, vanredni parlamentarni izbori.

Upitan da prokomentariše izjavu specijalnog izaslanika Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabrijela Eskobara da u mnogim djelovanjim predsjednika parlamenta Andrije Mandića nijesu vidjeli posvećenost evroatlantskim vrijednostima, Janović je rekao da je ta izjava na fonu onoga što DPS govori cijelo vrijeme.

„Da Mandić nije na evropskoj platformi da je jaz veliki između onog što govori i radi, i da ova Vlada ne može da uvede Crnu Goru u Evropsku uniju“, naveo je Janović.

On je, odgovarajući na pitanje novinara, kazao da nijesu dobili nikakvu informaciju kad bi rad parlamenta mogao da bude nastavljen.

Na pitanje da li u razgovor, za koji je Mandić rekao da će inicirati, treba uključiti i opoziciju, Janović je odgovorio da ne treba da ih uključuju.

„Što se nas tiče, jedini izlaz iz ove situacije je organizacija vanrednih parlamentarnih izbora“, rekao je Janović.

