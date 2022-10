Janović: Prekinuti hajdučiju aktuelne vlasti

Podgorica, (MINA) – Sjednice Ustavnog odbora pokazale su da ne postoji politička volja da se dođe do dogovora, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Nikola Janović i dodao da su vanredni parlamentarni izbori jedini izlaz.

“Moramo prekinuti hajdučiju aktuelne vlasti i pokušati da izađemo iz ovog začaranog kruga, a izlaz su vanredni parlamentarni izbori”, poručio je Janović.

On smatra da aktuelna vlast bježi od vanrednih parlamentarnih izbora jer su svjesni da nemaju većinu u Crnoj Gori.

Janović je istakao da su u Crnoj Gori blokirane sve institucije i da su, pored ostalog, sjednice Ustavnog odbora pokazale da ne postoji politička volja da se dođe do dogovora.

“Kada u dogovoru za koji je potrebna dvotrećinska većina isključite polovinu Skupštine, onda je jasno da ne želite da dođe do dogovora”, naveo je Janović.

On je kazao da je to sve u sklopu agende aktuelne vlasti, prvobitno Demokratskog fronta i partija koje su mu bliske, čije je mentorstvo, kako je naveo, u Beogradu.

“Blokiranjem institucija žele da opstaju na vlasti”, rekao je Janović i dodao da se na taj način samo produžava agonija Crne Gore.

Prema njegovim riječima, još jedan apsurd u moru apsurda je da smijenjeni premijer smjenjuje smijenjene ministre.

Janović je, komentarišući izvještaj Državne revizorske institucije (DRI), istakao da je sramota dobiti od DRI duplo negativno mišljenje na upravljanje državnim budžetom.

“Dobili su negativnu ocjenu na finansijski izvještaj i na reviziju poslovanja”, naveo je Janović.

To je, kako je rekao, prvi put u istoriji da je za upravljanje državnim budžetom neko dobio duplo negativno mišljenje DRI.

“Kad dobijete duplo negativno mišljenje možete jedino da idete kući, a ne da se bavite politikom i bilo kojim drugim poslom”, kazao je Janović.

