Jakšić Stojanović: Budžetom nije predviđeno povećanje plata za prosvjetare, sjutra sastanak sa Sindikatom

Podgorica, (MINA) – Predlogom budžeta za narednu godinu nije predviđeno povećanje plata od deset odsto za zaposlene u prosvjeti, kazala je resorna ministarka Anđela Jakšić Stojanović, dodajući da će o tome sjutra razgovarati sa predstavnicima Sindikata prosvjete.

Ona je, u emisiji Reflektor na TV Vijesti, najavila da će se sa predstavnicima Sindikata sastati sjutra u 13 sati, nakon čega će biti konkretno poznato kako će se to pitanje riješiti.

Jakšić Stojanović je kazala da će sastanku prisustvovati i premijer Milojko Spajić i ministar finansija Novica Vuković, prenosi portal Vijesti.

Kako je navela, nakon toga saopštiti da li je nađen neki drugi model za povećanje zarada zaposlenima u prosvjeti.

Sindikat prosvjete ranije danas uputio je otvoreno pismo i tražio hitan sastanak sa Spajićem i Jakšić Stojanović, po pitanju povećanja zarada zaposlenima u prosvjeti.

Predsjednik sindikata Radomir Božović u pismu je naveo da su iznenađeni i razočarani što se obećano strateško partnerstvo sa Sindikatom prosvjete, realizuje na ovakav način, dodajući da je u pitanju već izvjesno kršenje Granskog kolektivnog ugovora.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS