Uhapšen osumnjičeni za razbojništvo u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija uhapsila je S.M. (20) osumnjičenog za krivično djelo razbojništvo, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je policiji prijavljeno da je jedna osoba ušla u stambeni objekat oštećene i od nje zahtijevao da mu preda novac i tašnu, nakon čega je udario stolicom i napustio lice mjesta.

“Tom prilikom ukrao je novac u iznosu od oko dvije hiljade EUR”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, policija je, intenzivnim radom na terenu, identifikovala S.M. koji je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo razbojništvo.

Iz policije su kazali da je S.M. osumnjičen i da je, 29. aprila, izvršilo krivično djelo teška krađa na štetu jednog supermarketa u Podgorici.

“U odnosu na to djelo je protiv njega podnijeta krivična prijava”, kaže se u saopštenju.

