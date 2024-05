Prijave za SIA program do kraja maja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prijave za najveći program podrške društvenom preduzetništvu mladih, Social Impact Award (SIA), otvorene su do 31. maja.

Zainteresovani učesnici, od 15 do 30 godina, mogu da prijave svoje ideje putem aplikacione forme, a finalisti programa biće proglašeni 24. juna.

„U periodu od jula do septembra, finalni timovi će dobiti mentorsku podršku i dodatne programe edukacije u trajanju od tri mjeseca, i to potpuno besplatno, kako bi na što bolji način razradili, ali i prezentovali svoje ideje na nacionalnom i internacionalnom nivou“, navodi se u saopštenju.

Nakon višemjesečnog rada sa svojim mentorima, finalisti će imati priliku da predstave ideje na ceremoniji dodjele nagrada koja će se realizovati u oktobru u The Chedy Luštica Bay hotelu. Na tom događaju će biti napravljena retrospektiva do tada realizovanih aktivnosti, ali i proglašene tri pobjedničke ideje na osnovu kriterijuma: inovativnost, stepen društvenog uticaja i izvodljivost.

Izabrani timovi će osvojiti početni kapital u iznosu od 1,5 hiljada EUR, mentorsku podršku i obezbijeđen put na SIA Samit, koji se ove godine održava u Njemačkoj. Osim tri pobjedničke ideje, biće nagrađena i četvrta, koja se bira glasovima online zajednice na osnovu objavljenih kratkih video snimaka finalista na SIA veb sajtu.

Početni kapital u iznosu od 1,5 hiljada EUR, mentorska podrška i put na SIA Samit biće obezbijeđeni i za četvrtorangiranu ideju.

Do sada su u okviru SIA karavana besplatnih radionica, koji je počeo 8. aprila u Pljevljma, realizovane radionice u Podgorici, Baru, Herceg Novom, Tivtu i Nikšiću. U toku maja, radionice će biti održane i u Tuzima, Danilovgradu i Cetinju.

„Mladi iz raznih djelova Crne Gore putem ovih radionica dobijaju besplatnu edukaciju o društvenom preduzetništvu, kao i pomoć u oblikovanju i prijavi svojih ideja za SIA program“, navedeno je u saopštenju.

Cilj programa je podsticanje razvoja preduzetništva među mladima, sa akcentom na biznis ideje koje su u skladu sa principima održivog razvoja i koje treba da odgovore na neki od gorućih problema zajednice.

Nacionalna koordinatorka SIA programa uz Crnoj Gori, Jelena Kavarić, kazala je da je u prethodna dva ciklusa realizacije programa u Crnoj Gori bilo oko dvije hiljade učesnika i veliki broj sjajnih ideja, od kojih su neke već prerasle u održiva društveno-odgovorna preduzeća.

„Unaprijed se radujemo kreativnim mladim ljudima čije ćemo ideje ove godine imati priliku da upoznamo”, rekla je Kavarić.

SIA predstavlja najveći međunarodni program podrške društvenom preduzetništvu mladih koji je 2009. godine pokrenuo Impact Hub Vienna, u partnerstvu sa Erste Fondacijom i Univerzitetom za biznis i ekonomiju u Beču.

U Crnoj Gori taj program od 2022. godine implementira NVO Centar za omladinsku edukaciju, uz generalno pokroviteljstvo Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, Erste banke, Investiciono-razvojnog fonda, Five grupe i Glavnog grada Podgorice.

Pored generalnih pokrovitelja, partneri SIA programa su Coca-Cola HBC Crna Gora, Idea-CG, Centralna banka, Karijerni centar Univerziteta Crne Gore i Univerzitet Donja Gorica, a podršku pružaju i Neregelia, Alter Modus, Privredna komora, NEST Coworking i The Chedi Luštica Bay.

