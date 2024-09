Jakšić Stojanović: Onemogućeni uticaji na izbor direktora

Podgorica, (MINA) – Transparentnošću i jasno postavljenim kriterijumima u postupku i načinu izbora direktora u školama, onemogućava se politički i bilo koji drugi uticaj, a za direktora se bira kandidat koji je pokazao najviše znanja i sposobnosti, poručila je ministarka prosvjete Anđela Jakšić Stojanović.

Ona je u intervjuu Pobjedi objasnila da izmjene i dopune Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju prema kojima direktore škola bira ministar/ka podrazumijevaju obavezu donošenje pravilnika kojim se reguliše postupak i način izobora, kao i transparentnost u sprovođenju kompletne procedure.

“Svi kandidati, pod jednakim uslovima, prolaze pisano testiranje (koji se prvi put uvodi u proceduru izbora direktora), a zatim usmeni intervju pred komisijom koju formira Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija”, kazala je Jakšić Stojanović.

Ona je podsjetila da su u Komisiji predstavnik Ministarstva, Zavoda za zapošljavanje/Centra za stručno obrazovanje i nezavisni ekspert sa liste koja se formira nakon objavljenog poziva, po tačno definisanim kriterijumima i procedurama.

Jakšić Stojanović je rekla da nakon obavljenog postupka testiranja, komisija donosi rang listu kandidata, isključivo prema ostvarenim rezultatima.

“Svaki kandidat ima pravo uvida u test – i svoj i ostalih kandidata. Na taj način ne samo da se ne daje mogućnost politizacije, nego se njegovom transparentnošću i jasno postavljenim kriterijumima onemogućava i politički i bilo koji drugi uticaj, a za direktora se bira onaj kandidat koji je pokazao najviše znanja i sposobnosti”, poručila je Jakšić Stojanović.

Ona je istakla da svi direktori ostaju na funkcijama do kraja mandata, osim u slučajevima kada ne postupaju u skladu sa zakonom kada ministar, na osnovu nalaza inspekcije, može da ih razriješi.

“Što je još jedan pokazatelj da ponuđeno rješenje nije alat za politizaciju, već upravo za depolitizaciju obrazovnog sistema što naše društvo, nakon nekoliko decenija, zaista i zaslužuje i što je nužan preduslov za EU integracije i druge važne procese koji su pred nama”, smatra Jakšić Stojanović.

Ona je kazala da će svaka aktivnost za vrijeme mandata njenog tima i nje biti usmjerena ka kreiranju povoljnog ambijenta za ostvarivanje vizije škole 2035. godine koja će biti definisana Strategijom obrazovanja.

“U toj viziji škola je cjelodnevna, bezbjedna i podsticajna, nastava prati savremene trendove u obrazovanju i savremene metode kojima se postižu visoka postignuća, njeguju se visoka očekivanja, a školska infrastruktura je u službi korisnika”, rekla je Jakšić Stojanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS