Jakšić Stojanović: Investiranje u obrazovne institucije prioritet

Podgorica, (MINA) – Investiranje u obrazovne institucije prioritet je Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, jer se jedino izgradnjom novih i unapređenjem postojećih kapaciteta mogu stvoriti preduslovi za dalje reforme, poručila je resorna ministarka Anđela Jakšić Stojanović.

Ona je na konferenciji za novinare, na kojoj su predstavljeni rezultati ministarstava zdravlja, nauke, prosvjete i inovacija i rada i socijalnog staranja, kazala da pri preuzimanju resora prosvjete suočila sa brojim problemima, prvenstveno sa neadekvatnom infastrukturom objekata na svim nivoima obrazovanja.

Jakšić Stojanović je rekla da takvo stanje infrastrukture otežava organizaciju nastavnog procesa i njegov kvalitet.

“Iz tog razloga smo definisali da je investiranje u obrazovne institucije naš prioritet, jer jedino ako izgradimo nove škole i vrtiće i unaprijedimo postojeće kapacitete možemo stvoriti nužne preduslove da bi odgovorili bilo kakvim reformama”, istakla je Jakšiš Stojanović.

Ona je rekla da je raspisan tender i da se u narednih deset dana očekuje okončanje procedure u vezi sa projektom rekonstrukcije devet srednjih škola na teritoriji Crne Gore.

“Vrijednost planiranih radova je oko šest miliona EUR, a trebalo bi da počnu ovog ljeta”, dodala je Jakšić Stojanović.

Ona je kazala da projekat izgradnje Osnovne škole “Vladimir Nazor”, koji je počeo za vrijeme mandata prethodne vlade, ide boljom dinamikom od planirane i da će nastava u toj obrazovnoj ustanovi početi u februaru naredne godine.

“Ista situacije je kada su u pitanju škola i vrtić u Tivtu, pa očekujemo da ćemo od naredne školske godine učenici boraviti u mnogo uslovnijem prostoru”, dodala je Jakšić Stojanović.

Prema njenim riječima, biće raspisani tenderi za vrtiće u Beranama i Baru, a zatim u Ulcinju i podgoričkom naselju Siti kvart /City kvart/.

“Osim ovih, planirano je raspisivanje konkursa za odabir idejnog rješenja za vrtiće na Zlatici, Starom Aerodromu, blokovima 35 i 36, kao i vrtićima u Bijelom Polju i Plavu”, rekla je Jakšić Stojanović, navodeći da bi time značajno unaprijedili predškolsku infrastrukturu.

Ona je ukazala da je u saradnji sa Ministarstvom energetike i rudarstva realizovan projekat energetske efikasnosti, i da su završeni radovi na OŠ “Njegoš” u Kotoru, Gimnaziji “25 maj” u Tuzima i Ekonomsko ugostiteljskoj školi u Nikšiću, vrijednosti 5,8 miliona EUR.

“Očekujemo okončanje novog tendera koji bi obuhvatio sedam škola iz Bijelog Polja, Berana, Cetinja i Bara”, rekla je Jakšić Stojanović i dodala da vrlo brzo očekuju tender za rekonstrukciju sportske sale u Andrijevici, izgradnju novog vrtića u Nikšiću.

Ona je kao veoma važne projekte na teritoriji Podgorice istakla dogradnju OŠ “Sutjeska” i “Vlado Milić” i izgradnju novog paviljona OŠ “Oktoih”.

“U toku je rekonstukcija OŠ “Oktoih”i narednih dana očekujemo raspisivanje tendera za novi paviljon, dok ćemo u saradnji sa američkom Ambasadom raditi potpunu rekonstrukciju sedam škola u Crnoj Gori”, rekla je Jakšić Stojanović.

“Tokom ovog ljeta imaćemo preko 50 gradilišta širom Crne Gore, a vrijednost radova iznosi preko 25 miliona EUR. Mislim da ćemo u septembru imati mnogo bolje uslove za školovanje”, istakla je Jakšić Stojanović.

Na pitanje o takozvanim VIP odjeljenjima u školama, Jakšić Stojanović je kazala da su svim školama uputili dopis da se prilikom formiranja odjeljenja vodi računa o pedagoškim principima.

“Nadam se neće biti direktora škola koji će pristupiti drugačije. Ako dođe do toga, prosvjetna inspekcija će utvrditi da li je bilo propusta prilikom formiranja odjeljenja”, rekla je Jakšić Stojanović.

Jakšić Stojanović je dodala da su nabavljena vozila u vrijednosti od 1,3 miliona EUR za prevoz učenika u ruralnim sredinama na sjeveru Crne Gore, kao i da su raspisali novi poziv vrijednosti 1,8 miliona za nabavku novih autobusa i kombija.

Kako je navela, u naredne dvije do tri sedmice se očekuje raspisivanje tendera za nabavku namještaja za sve škole i vrtiće.

Jakšić Stojanović je saopštila da je planirano raspisivanje trendera vrijednosti četiri miliona EUR za stručne škole u Crnoj Gori, kroz Plan rasta, za projekat koji bi obuhvatao otvaranje habova kako bi mnogo bolje uvezali srednje obrazovanje sa tržištem rada.

Govoreći o normativnom i strateškom okviru, Jakšić Stojanović je istakla da je predviđena izmjena devet zakona iz oblasti obrazovanja, te da je prioritet Zakon o opštem obrazovanju i vaspitanju kako bi stvorili preduslove za reformu obrazovnog sistema.

“Najavili smo već smanjenje klasifikacionih perioda, jer se proces učenja sveo na ocjenjivanje koje je umjesto da je sredstvo, postalo cilj. Mislimo da na taj način možemo značajno da unaprijedimo kvalitet realizacije orbazovnog procesa”, rekla je Jakšić Stojanović.

Ona je istakla da su nastavnici opterećeni administrativnim obavezama.

“Tu administraciju svešćemo na najmanju moguću mjeru, kako bi se nastavnici posvetili onome što je suština njihovog poziva – a to je kvalitetna realizacija nastavnog procesa”, dodala je Jakšić Stojanović.

Ona je kazala da će zakonski regulisati onlajn /online/ nastavu i zakonski prepoznati digitalne udžbenike, ne kao zamjenu, već dodatak tradicionalnim udžbenicima.

Jakšić Stojanović je rekla da nova radna grupa intenzivno priprema Zakon o visokom obrazovanju, kojim planiraju da usklade visoko obrazovanje i tržište rada.

Ona je rekla da je prioritet i Zakon o priznavanju inostranih diploma i dodala da je radna grupa za kontrolu diploma formirana i da će prvi sastanak biti održan u petak.

Kako je navela, Strategija visokog obrazovanja završena je i poslata Sekretarijatu za zakonodavstvo, a pripremljena je i Strategija naučno-istraživačke djelatnosti.

Jakšić Stojanović je rekla da je uspješno završena eksterna matura i da je poslata jasna poruka da se uspostavlja obrazovni sistem koji je zdrav i onakav kakav treba da bude.

“Nakon investicija i normativa, prelazimo na izmjene nastavnih planova i programa, udžbenike. Radićemo na osnovu temeljnih analiza, ciklus po ciklus, kako ne bi pravili pometnju”, dodala je Jakšić Stojanović.

Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić kazala je da je Vlada 11. aprila utvrdila Predlog zakona o psihološkoj djelatnosti, čijom izradom je kordininsalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, i dodala da je predlog zakona u skupštinskoj procedure.

Kako je pojasnila, tim zakonom se uređuju uslovi i način obavljanja psihološke djelatnosti, kontrola kvaliteta stručnog rada, nadležnost Komore psihiloga Crne Gore, kao i druga pitanja od značaja za tu djelatnost.

Ona je kazala da je izrađen i Zakon o jedinstvenom vještačenju invaliditeta kojim će se uvesti nova metodologija za vještačenje invaliditeta zasnovana na modelu ljudskih prava.

“Reforma sistema vještačenja invaliditeta dopronijeće uspostavljanju pravednijeg, ravnrrpavnijeg i jednostavnijeg pristupa pravima na novčanu podršku i uslgama namijenjenim osobama sa invaliditetima”, navela je Nišić i dodala da će biti ukinuto 25 komisija koje na različite načine targetiraju određene medicinske indikacije.

Ona je rekla da je izrađen Nacrt strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja za period od 2024. do 2028. godine, sa Akcionim planom za ovu i narednu godinu, i da je na na javnoj raspavi.

“Strategija uspostavlja koordinisan i dosljedan način da se na nacionalnom nivou unaprijedi prevencija i pruži bolji odgovor na sve oblike nasilja nad djecom u svim okruženjima”, istakla je Nišić.

Smatra da će primjenom Strategije biti smanjen stepen nasilja nad djecom i vršnjačkog nasilja.

Nišić je rekla da je izrađen Nacrt strategije deinstitucionalizacije u Crnoj Gori za period 2024- 2028.

“Princip istitucionalizacije je evrospki princip po kojem moramo da postupamo. Prema ovom sistemu radiće se na osnaživanju usluga i omogućavanju starijim građanima da ostaju više u svojim zajednicama, osnaživanju porodica, kao i pružanju adekvatnih usluga”, rekla je Nišić i dodala da je za razvoj tih usluga predviđeno 18 miliona EUR.

Ona je kazala da je u prethodnom periodu izrađen i Nacrt strategije sistema socijalne i dječje zaštite za period 2024-2028, sa Akcionim planom za ovu i narednu godinu, kao i da se radi na izradi Informacije u vezi sa ostvarenim progresom na planu borbe protiv nasilja nad djecom tokom prethodnih 15 godina.

Prema riječima Nišić, planiran je nastavak kampanje “Vidi sam, nijesi mali”, a za IV kvartal ove godine predviđeno je donošenje novog Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

“Nadamo se da ćemo sa tim zakonom moći dovesti do povećanja određenih iznosa koji su opredijeljeni za materijalna davanja najugroženijim stanovnicima”, rekla je Nišić.

Na pitanje šta se dešava sa Predlogom zakona o izmjeni Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti,

Nišić je kazala da je radna grupa pri kraju sa usaglašavanjem tog zakonskog rješenja.

“Zakon neće imati nikakav diskriminatorski odnos i njime će biti propisan institut civilne žrtve rat. Još se gleda koliko se može ići na povećanje tih davanja”, rekla je Nišić i dodala da se nada da će to zakonsko rješenje tokom jula biti na javnoj raspravi.

Ona je kazala da se kasnilo sa izradom tok dokumenta, ali da je bilo potrebno više sagledavanja kako kocipirati sva pitanja, a da ni na jedan način ne poremeti međuljudske odnose u Crnoj Gori.

