Jačanje efikasnosti Državnog tužilaštva i TS-a cilj izmjena Zakona

Podgorica, (MINA) – Predlog izmjena i dopuna Zakona o državnom tužilaštvu dobio je podršku Evropske i Venecijanske komisije (VK), a donošenju tog pravnog akta pristupilo se u cilju jačanja samostalnosti, odgovornosti i efikasnosti državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta (TS), kazao je ministar pravde Andrej Milović.

On je to rekao na sjednici Skupštine, na čijem dnevnom redu je objedinjeni pretres o tom zakonu, kao i o Predlogu izmjena i dopune Zakona o Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i Predlogu izmjene i dopune Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT).

Milović je kazao da je svrha izmjena tog propisa unapređenje zakonskih odredbi koje se odnose na izbor državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava, njihovo upućivanje i raspoređivanje, ocjenjivanje i etičku i disciplinsku odgovornost, kao i na sastav i rad TS-a.

On je dodao da je svrha izmjena Zakona i njegovo usaglašavanje sa međunarodnim standardima i preporukama VK i Evropske komisije (EK).

Prema njegovim riječima, donošenje tog zakona i njegova efikasna implementacije su izuzetno značajni za ispunjenje privremenih mjerila u pregovaračkom poglavlju 23, kao i dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR).

„Predložena izmjena zakona omogućava da se, između ostalog, unaprijedi materijalna nezavisnost državnih tužilaca, da se smanji rizik od političkog uticaja na TS i uspostavi adekvatan balans u njegovom sastavu između članova iz reda uglednih pravnika i državnih tužilaca, kao i da se brže popune upražnjena tužilačka mjesta“, naveo je Milović.

EK je, kako je kazao, dala pozitivno mišljenje na Predlog izmjena i dopuna Zakona o državnom tužilaštvu.

Poslanik Građanskog pokreta (GP) URA Filip Adžić je, govoreći o predloženim izmjenama Zakona o državnom tužilaštva, naveo „da je Vlada, pod plaštom dobijanja IBAR-a, podmetnula zakonska rješenja koja će ići u prilog mafiji“.

„Danas se želi vratiti sistem koji je funkcionisao do 30. avgustva 2020. godine, kada su većinu u TS-u imali predstavnici tužilaštva“, rekao je Adžić, dodajući da je ovo samo prvi korak u „rasturanju“ tužilaštva i ka smjeni glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića.

On je kazao da nije imao dilemu da će to zakonsko rješenje dobiti podršku Demokratske partije socijalista (DPS).

„Jer ovo je upravo ono zakonsko rješenje koje su oni ponudili 2015. godine i sasvim je logično da ga podrže. Ali ostaje da se vidi da li će kolege, koje su se zajedno sa nama borile da dođe do promjene u tužilaštvu, zbog funkcija pristati na prevaru koja se servira građanima“, naveo je Adžić.

Milović je kazao da je frapantno ono što se danas može čuti.

„Da Novović želi da smijeni sam sebe i da radi sam protiv sebe. To je tvrdnja Adžića, njegovih partijskih drugova i pojedinih nevladinih organizacija“, naveo je Milović.

On je rekao da je na izmjenama i dopunama Zakona o državnom tužilaštvu radio Novović i da se saglasio sa svakom izmjenom.

„Optužili ste i Novovića da radi za mafiju, jer je predložio sa nama ovakvo rješenje. Ne znam ima li jedna normalna osoba u državi koja može da povjeruje u ovo. Vi, što se više borite protiv mafije, to samo izlaze nove prepiske gdje se pominjete u sasvim drugom kontekstu“, naveo je Milović.

Poslanik GP URA Dritan Abazović podsjetio je da je 2021. godine izmijenjen zakon o državnom tužilaštvu.

Te izmjene, kako je dodao, rezultirale su izborom novog TS-a.

Abazović je kazao da aktuelna izvršna vlast mijenja zakon koji je omogućio da se isporuče rezultati.

„I vraća nas u doba Milivoja Katnića i Ivice Stankovića. Da nije bilo zakona o državnom tužilaštvu, još bi Katnić bio na čelu SDT-a, ne bismo imali nikakve rezultate kao država, štitili bi se narko karteli“, naveo je Abazović.

On je poručio da niko nije protiv IBAR-a i evropske integracije Crne Gore.

„Ali istine radi, IBAR se ne dobija samo štrikovima oko zakona, on se dobija isporučivanjem rezultata. Da u prethodnom periodu nijesmo isporučili rezultate, prvo preko SDT-a, ne bismo danas bili u situaciji da govorimo o IBAR-u“, kazao je Abazović.

Milović je rekao da građani ne treba da se čude zašto je „Abazović danas nervozan“.

„Ovo je jedan od najtežih dana u njegovom životu. Danas je uhapšen bivši šef kriminalističke policije, a čitali smo prepisku sa Skaja gdje ga pominje da je aranžirao neke događaje, doduše ne zove ga „brat Abaz“, nego „kovrdžavi“ i pominje ga na tri mjesta“, naveo je Milović.

On je, odgovarajući Abazoviću, kazao da Konsultativni savjet evropskih tužilaca tvrdi da u TS-u tužioci treba da imaju blagu prevagu.

„Bojim se da je posrijedi opstrukcija, s obzirom na to da ste vi čovjek koji je bio protiv Milorada Markovića u početku. Vi ste željeli da vaša omiljena tužiteljka dobije treći mandat kao vršiteljka dužnosti vrhovne državne tužiteljke“, naveo je Milović.

On je kazao da će, kada se poveća broj tužilaca u TS-u, „zlatni“, šesti glas imati upravo Marković.

„Ako je to vama vraćanje mafije, vraćanje Katnića, neka bude da ga vraćamo, ali bojim se da neko ima problem sa istinom“, rekao je Milović.

Abazović je odgovorio Miloviću da aktelna Vlada izgovora najviše neistina, navodeći da svako ko je podržao Pokret Evropa sad (PES) ima sumnju u tu stranku.

On je kazao da zbog toga PES nikada više neće biti vlast i da zato treba da se organizuju vanredni izbori od kojih „ta stranka bježi kao đavo od krsta“.

„Ja sam rekao i manipulatoru koji vodi Vladu i ministrima da neću dozvoliti da Crnu Goru bace na koljena“, rekao je Abazović.

On je dodao „da premijer Milojko Spajić ne smije da smijeni Milovića, jer ga je ucijenio“.

Milović je odgovorio da je u srijedu izašla prepiska na jednom portalu u kojoj, kako je kazao, Abazovća dovode u vezu sa švercom cigareta.

„Da je on akter dogovaranja tog događaja i tih radnji, i jutros je uhapšen čovjek po tom pitanju. Shvatite ga, danas mu je težak dan, čudi da je uopšte i došao“, naveo je Milović.

Milović je naveo da je Vlada koju je vodio Abazović „najantievropskija“ vlada u istoriji crnogorskog evropskog integracionog procesa.

„To kaže zvanični Brisel u svom izvještaju i statistika, da je stepen realizacije obaveza iz evropske agende bio manji nekoliko puta čak i od Vlade Zdravka Krivokapića“, dodao je Milović.

Prema njegovim riječima, Abazovića je vrlo lako demantovati.

Milović je ponovio da je EK podržala Predlog izmjena i dopuna Zakona o državnom tužilaštvu.

„Svaka tačka i svaki zarez dobio je zeleno svjetlo, više puta je prošao filtere EK, VK je pohvalila“, naveo je Milović.

On je kazao da su Novović i tužioci pod rukovodstvom vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića lično učestvovali u izradi tih zakonskih rješanja.

Kako je rekao Milović, svaka optužba koju Abazović i njegove kolege iznesu protiv tog zakona predstavlja konfrontaciju sa EK, VK, ekspertima Savjetima Evrope, Novovićem, Markovićem, Minstarstvom pravde i svim drugim ljudima koji su časno i pošteno radili taj posao i vraćali državu na evropsku agendu.

„Što se tiče toga da sam predstavnik mafije, jer predlažem ovaj zakon, ponoviću da je na zakonu radio Novović, Marković, tužilac Šoškić“, naveo je Milović.

Poslanik DPS-a Nikola Rakočević kazao je da se nada da kolege iz Brisela nijesu pratile današnju raspravu u crnogorskom parlamentu, jer je siguran da je, ako je gledaju, za Crnu Goru upitan IBAR.

„Slušali smo razne optužbe na relaciji nosilaca vlasti u posljednjih godinu ili dvije, koje sugerišu da vladavina prava u Crnoj Gori ne funkcione“, rekao je Rakočević, dodajući da je upravo vladavina prava ono na šta se odnose privremena mjerila.

Kako je naveo, ako se nosioci vlasti u posljednje dvije godine tako optužuju, crtajući metu jedni drugima da su dio kriminalnih grupa, pitanje je da li je to država koja treba da dobije IBAR.

Rakočević je ponovio da će DPS podržati i zakone koji se odnose na tužilaštvo, jer je, kako je istakao, svima u interesu da Crna Gora dobije IBAR.

„Za IBAR zakone ćemo glasati, jer je ovo platforma koju smo mi instalirali, pozivamo sve da bez daljih opstrukcija privodimo posao sa evropske agende kraju“, rekao je Rakočević.

On je ocijenio da je problematično to što su SDT i Vrhovno državno tužilaštvo učestvovali u kreiranju zakona kojim bi trebalo da se regulišu odgovornost i kazne za tužioce i sudije.

„Mi u Crnoj Gori pravimo jeres od toga kad neko kritikuje tužilaštvo“, rekao je Rakočević.

On je dodao da je sporno da se svi oni koji kritikuju tužilaštvo optužuju da su „saradnici mafije“.

„Danas ste vlast, sjutra opozicija, nemojte dopustiti da sada ne prihvatite da je legitimno dizati glas na ono što neko u društvu smatra selektivnom pravdom i kršenjem ljudskih prava u postupanju tužilaštva“, rekao je Rakočević.

On je ukazao na slučajeve, kako je naveo, političke instrumentalizacije u radu tužilaštva, navodeći da se pojedinima u Crnoj Gori „crtaju mete“, dok u drugim slučajevima tužilaštvo ne pokreće postupke.

Rakočević je ponovio pozvao parlamentarnu većinu da povuče iz procedure nacrt rezolucije o genocidu u Jasenovcu, navodeći da taj dokument može ugroziti i dugoročni evropski put Crne Gore, ali i dobijanje IBAR-a.

Poslanik PES-a Miodrag Laković kazao je da se, u diskusijama, često iz klupa DPS-a spočitava politički uticaj na organe državnog tužilaštva, kao i na Novovića i Markovića.

On je poručio da ne postoji nikakav politički uticaj, niti mehanizmi političkog uticaja na organe državnog tužilaštva.

„Pozivam Markovića i Novovića da, ako se ikada desi ikakav pokušaj političkog uticaja na njihov rad, to saopšte javnosti i na zakonit način procesuiraju. Siguran sam da ovo podsjećanje nije neophodno, s obzirom na njihov profesionalan pristup tužilačkog poslu i obavezama“, naveo je Laković.

On je kazao da mu se čini da DPS u kritici tužilaštva ne nastupa na nivou principa, nego da kroz filter propuštaju samo one predmete za koji su politički zainteresovani.

Poslanik DPS-a Jevto Eraković kazao je da je trebalo preći ogroman put da Crna Gora dođe u ovu poziciju u pregovorima sa Evropskom unijom (EU).

„Došli smo zahvaljujući naporima prethodnih vlada, a ne smijemo i nećemo anulirati ono što je ova Vlada uradila na tom putu, u kratkom vremenskom periodu“, rekao je Eraković.

On je kazao da je saglasan sa ocjenom da Crna Gora „hoda po tankoj liniji“, navodeći da se „neko sjetio da baš sada kandiduje rezoluciju o genocidu u Jasenovcu“.

„Čiji je to nalog, manje je važno od toga ko su politički egzekutori koji su spremni da Crnu Goru udalje od EU puta“, rekao je Eraković.

Poslanik Demokrata Duško Stjepović kazao je da će Demokrate podržati Predlog izmjena i dopuna Zakona o Državnom tužilaštvu, kao i Predlog izmjene i dopune Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu.

Kako je naglasio, u toj stranci smatraju da bi odmah nakon usvajanja trebalo raditi na unapređenju tih zakonskih normi.

„Jer valja živjeti i nakon IBAR-a“, rekao je Stjepović.

On je istakao da se moraju pozabaviti odstranjivanjem „malignog tkiva“ u sudstvu, a jedan od načina je kvalitetan zakonski okvir.

Isto, kako je dodao, važi i za tužilaštvo.

Stjepović je rekao da usvajanje Predloga izmjena i dopuna Zakona o Državnom tužilaštvu predstavlja korak naprijed, ali je ukazao i na nedostatke koji postoje.

„Prihvatanjem ovog predloga, makar i zbog IBAR-a, dovodimo se u poziciju da se uskoro zapitamo šta smo napravili i da li smo „džabe krečili“, a to zato što se zakonske norme u jednom predlogu donose na osnovu obećanja da će se nešto usvojiti u okviru drugog zakona“, naveo je Stijepović.

Poslanik Demokrata Nikola Rovčanin smatra da su pojedini nedostaci unaprijeđeni ovim zakonskim rješenjima, ukazujući posebno na materijalni položaj sudija i tužilaca, kao i broj predmeta koje imaju.

„Mislim da je to važan iskorak“, rekao je Rovčanin, dodajući da se sužavanjem kruga djelovanja SDT-a stavlja fokus na krupna krivična djela.

Prema njegovim riječima, ti zakoni nijesu samo štrik na putu ka doijanju IBAR-a, već je važno da se, kada počne implementacija, njima omogući tužilačkim organima da obezbijede materijal i dokažu ono što „svi građani znaju“.

