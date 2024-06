Izvjesno dobijanje IBAR-a zahtijeva dodatnu odgovornost

Podgorica, (MINA) – Izvjesno dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja iz oblasti vladavine prava (IBAR) zahtijeva dodatnu odgovornost na evropskom putu, poručio je predsjednik države Jakov Milatović na sastanku sa poslanikom Evropskog parlamenta Vladimirom Bilčikom.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, kazao da donosioci odluka treba da ulože dodatne napore, imajući u vidu da Crnu Goru nakon dobijanja IBAR-a očekuju veliki izazovi kako bi ispunili zadatke iz pregovaračkog procesa.

On je poručio da je Crna Gora mora iskoristiti trenutak i nastaviti sa reformama kako bi postala prva naredna članica Evropske unije (EU) do 2028. godine.

Milatović je istakao da primarni cilj sprovođenja suštinskih reformi mora biti unaprjeđenje kvaliteta života građana i dalji demokratski razvoj crnogorskog društva kako bi se istinski približili evropskom sistemu vrijednosti.

