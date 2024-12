Izvinili se Pejović što je označena kao neko ko je remetio rad sjednice

odgorica, (MINA) – Šef Kabineta predsjednika Skupštine Mirko Miličić izvinio se nezavisnoj poslanici Jevrosimi Pejović zbog toga što je bila označena kao neko ko je remetio rad i red sjednice parlamenta održane 20. decembra.

Miličić je saopštio da je, na zahtjev Pejović, Kabinet predsjednika Skupštine izvršio detaljan pregled snimka prenosa sjednice parlamenta održane 20. decembra.

On je rekao da se ne može jasno zaključiti da li je Pejović narušavala red i ometala rad te sjednice.

Na snimku se, kako je naveo Miličić, može zaključiti da je Pejović ustala sa svog mjesta, ali ne i da je bila ispred predsjedavajućeg stola sa kolegama iz opozicije koji su iskazali svoj politički stav.

On je kazao da je upravo iz tog razloga predsjednik Skupštine Andrija Mandić danas, tokom nastavka šeste sjednice, pozvao poslanike opozicije da, ukoliko se solidarišu sa stavom Demokratske partije socijalista, izađu ispred predsjedavajućeg stola kako bi se znalo tačno ko sprečava rad parlamenta.

„Kao šef Kabineta predsjednika Skupštine, ovim putem želim da uputim izvinjenje Pejović zbog toga što je prilikom prvobitnog pregledanja snimka ona označena kao neko ko je remetio rad i red“, naveo je Miličić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS