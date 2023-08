Izmjene Zakona o parničnom postupku poslate Evropskoj komisiji

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo pravde poslalo je danas Evropskoj komisiji izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, izmjenama je taj akt usklađen sa regulativama Evropskog parlamenta i Savjeta od 25. novembra 2020. o dostavljanju sudskih i vansudskih pismena u građanskim i privrednim stvarima u državama članicama, kao i o saradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim i privrednim stvarima.

“Zakon je usaglašen i sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da su izmjene usmjerene na preciziranje određenih zakonskih rješenja, koje je nametnula praktična primjena, posebno u dijelu koji se odnosi na preciziranje adrese kod dostavljanja i na mogućnost povlačenja tužbe.

Izmijenjene su, kako su naveli, i odredbe o oslobađanju od plaćanja troškova postupka u dijelu koji se odnosi na postavljanje privremenog zastupnika, kao i odredbe o ukupnom iznosu troškova koji bi u postupku mogli pripasti Zaštitniku imovinsko pravnih interesa.

“Što će, u konačnom, umanjiti iznose troškova građana pred sudom”, dodaje se u saopštenju.

