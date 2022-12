Izabrati četvoro sudija Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Udruženje pravnika Crne Gore pozvalo je nosioce zakonodavne vlasti da izaberu četvoro nedostajućih sudija Ustavnog suda.

Iz Udruženja pravnika pozdravili su to što je Ustavni odbor Skupštine donio odluku o pokretanju novog postupaka za izbor četiri sudije Ustavnog suda.

Oni su naveli da se, nažalost, radi o šestom konkursu, usljed činjenice da prethodni, započeti još 2019. godine, nijesu rezultirali izborom sudija.

Iz Udruženja pravnika rekli su da je usljed toga došlo do blokade tog izuzetno važnog državnog organa sa stanovišta zaštite prava crnogorskih građana i obezbjeđenja vladavine prava i ostvarenja principa ustavnosti i zakonitosti.

“Udruženje pravnika poziva nosioce zakonodavne vlasti da pristupe izboru svih četvoro nedostajućih sudija Ustavnog suda i da se ovog puta izbjegnu „parcijalna“ rješenja, i omogući rad Ustavnog suda u punom, ustavno definisanom kapacitetu i sastavu”, navodi se u saopštenju.

Iz Udruženja pravnika pozvali su istaknute pravnike da bez obzira na neuspješnost prethodno sprovedenih postupaka, preuzmu profesionalnu odgovornost, kandiduju se na predstojećem konkursu i time daju lični doprinos procesu deblokade rada Ustavnog suda.

“Sa druge strane, Udruženje pravnika očekuje od poslanika da u Skupštini primarno cijene stručne kriterijume i biografije kandidata i poštuju principe o zastupljenosti pripadnika manjinskih naroda, rodnoj ravnopravnosti i stručnoj kvalifikaciji i akademskoj prepoznativosti”, kaže se u saopštenju.

