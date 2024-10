Ispunjena dva posljednja preduslova za objavu konačnih rezultata popisa

Podgorica, (MINA) – Posljednje dvije aktivnosti, koje su bile preduslov za objavljivanje konačnih rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 15. oktobra, uspješno su realizovane, saopštili su iz Uprave za statistiku (Monstat).

Kako su naveli, posljednji preduslovi odnosili su se na kontrolu podataka o etničko-kulturološkim karakteristikama, kao i kontrolu unesenih podataka od strane političkih partija, potpisnica Sporazuma o uslovima za održavanje popisa od 20. novembra prošle godine.

U saopštenju Monstata se navodi da je, od 1. do 7. oktobra, 20.684 građana provjerilo svoje podatke o etničko-kulturološkim karakteristikama.

Dodaje se da je 14,6 hiljada građana provjerilo podatke putem mobilnog telefona, nešto više od šest hiljada putem računara, dok su 253 podatke provjerili putem tableta.

Sve to, kako su ocijenili iz Monstata, ukazuje na visoko povjerenje građana u popisni proces, a u krajnjem implicira na visok kvalitet konačnih rezultata popisa.

„Tokom provjere podataka od strane građana nije prijavljena nijedna nepravilnost u smislu nevjerodostojnosti suštine podataka u bazi unešenih popisnih podataka“, kazali su iz Monstata.

Kako su dodali, za cijeli period provjere podataka, evidentirano je oko 850 poziva građana putem telefonskih linija koje je obezbijedila Uprava za statistiku, odnosno 277 zahtjeva pristiglih putem mejla.

„Najveći broj zahtjeva se odnosio na dodatno pojašnjenje građanima kako da pristupe provjeri podataka putem softvera, za ispravku slovnih grešaka, zatim za slučaj pogrešnog unosa od strane građana identifikacionih podataka sa kopije popisnice u softversku aplikaciju, kao i za mogućnost provjere podataka u slučaju da su građani izgubili popisnice“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je bilo 20 zahtjeva za slovnom ispravkom, tri zahtjeva za promjenom latiničnog u ćirilićno pismo, dok je 11 građana posjetilo prostorije Monstata kako bi direktno provjerili svoje podatke zbog gubitka jedinstvenog devetocifrenog broja.

„Iz razloga objektivne nemogućnosti, zaposleni Uprave za statistiku su izašli u susret u dijelu logističke podrške, na način što su posjetili tri domaćinstva (devet osoba) kod kojih je izvršena zamjena statističkog ID broja“, kazali su iz Monstata.

Oni su naglasili da su sve ispravke u datim domaćinstvima zapisnički konstatovane.

Kada je u pitanju drugi preduslov, odnosno kontrola unešenih podataka od strane političkih partija, potpisnica Sporazuma o uslovima za održavanje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, iz Monstata su rekli da su uspješno organizovali i realizovali kontrolu unešenih podataka i kontrolu ručnog brojanja podataka.

„Kontrola se obavila uz strogo poštovanje dva najznačajnija principa rada zvanične statistike: profesionalna nezavisnost i zaštita individualnih podataka u skladu sa Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i internih uputstava Uprave za statistiku“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, u vezi sa nalazima i postupkom kontrole, nije zabilježena nijedna nepravilnost.

“Što je konstatovano i sačinjenim zapisnikom koji će sjutra biti dostavljen Odboru za praćenje primjene Sporazuma o uslovima za održavanje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, kao i praćenje sprovođenja popisa, zajedno sa izvještajem o aktivnostima popisa u prethodnom periodu”, kaže se u saopštenju.

