Irska snažno podržava članstvo Crne Gore u EU

Podgorica, (MINA) – Irska snažno podržava članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji (EU), kazala je predsjednica Donjeg doma irskog parlamenta Verona Marfi, navodeći da je samo pitanje vremena kada će Crna Gora postati članica Unije.

Kako je saopšteno iz Skupštine Crne Gore, Marfi je to rekla tokom sastanka sa predsjednikom parlamenta Andrijom Mandićem u Strazburu.

U saopštenju se navodi da je Marfi naglasila da je Irska prijateljska zemlja koja snažno podržava članstvo Crne Gore u EU.

„Samo je pitanje vremena kada će Crna Gora postati članica EU. Znamo za određene izazove koje ste imali u vezi sa organizovanim kriminalom i korupcijom, ali vjerujemo da ćete ih ubrzo prevazići, kao što ste savladali i ranije prepreke“, kazala je Marfi.

Marfi je Pohvalila inicijativu da se donese Zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalom, ističući da kriminal treba sistematski uništavati.

Marfi je, kako je saopšteno, predložila da, kada budu formirane Grupe prijateljstva, članovi crnogorske delegacije kroz posjete Irskoj upoznaju rad Biroa za oduzimanje imovine stečene kriminalnim aktivnostima.

Dodaje se da je Marfi prihvatila poziv Mandića da posjeti Crnu Goru.

Mandić je istakao važnost parlamentarne diplomatije kao ključnog alata za jačanje međunarodne saradnje.

“Crna Gora je otpočela odlučnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije i država je na dobrom putu ka izgradnji slobodnog društva”, kazao je Mandić.

On je rekao da je usvajanje Zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom od posebnog značaja za Crnu Goru.

“Ovo je važan zakon i zato želimo da ga donesemo uz što veću stručnu podršku kako bi jasno i precizno bila uredjena ova oblast“, poručio je Mandić.

