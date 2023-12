Intenziviranje saradnje sa Alžirom da počiva na snažno postavljenim temeljima

Podgorica, (MINA) – Intenziviranje saradnje Crne Gore i Alžira treba da počiva na snažno postavljenim temeljima i razumijevanju koje je u osnovi istorijskih odnosa dvije države, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

On se, kako je saopšteno iz Skupštine, sastao danas sa ambasadorom Alžira u Crnoj Gori Fatahom Mahrazom.

Mandić je naveo da su dva naroda istorijski, tokom postojanja bivše Jugoslavije, spajale bliske i prijateljske veze.

On je zahvalio na posvećenosti i zalaganjima ambasadora u minulom periodu u cilju realizacije obostrano važnih inicijativa i projekata.

„Mandić je istakao da dodatno intenziviranje saradnje dvije države treba da počiva na snažno postavljenim temeljima i razumijevanju koje je u osnovi istorijskih odnosa Crne Gore i Alžira“, navodi se u saopštenju.

Mandić je rekao da očekuje da će upravo oživljavanje parlamentarne saradnje značiti važan korak dalje u jačanju bilateralnih odnosa.

On je ocijenio da je u tom kontekstu neophodno intenzivirati međuparlamentarni dijalog.

Mandić je ukazao na važnost i neophodnost razmjene iskustva i praksi na nivou radnih tijela i službi, navodeći da postoji puno raspoloženje novog saziva da konkretno doprinese kako bi u najskorije vrijeme bila formirana grupa prijateljstva sa parlamentom Alžira.

Mahraz je čestitao Mandiću na izboru za predsjednika Skupštine Crne Gore i pozdravio izbor nove Vlade.

On je naglasio da je Alžir, imajući u vidu kontinuitet prijateljskih i istorijskih veza dva naroda, spreman da pruži punu podršku Crnoj Gori u njenom daljem razvoju, kao i naporima i nastojanjima da postane punopravna članica Evropske unije.

Mahraz je ukazao na važnost i neophodnost daljeg intenziviranja saradnje na svim nivoima, apostrofirajući značaj uspostavljanja grupa prijateljstva dva visoka predstavnička doma, kao u potrebu snaženja komunikacije i veza, kako na nivou Parlamentarne unije, tako i na bilateralnom nivou.

