Inkluzija izbjeglica ogroman potencijal za razvoj društva



Podgorica, (MINA) – Povećan priliv izbjeglica pojačao je pritisak na crnogorske resurse i infrastrukturu, ali ujedno i pružio priliku da se pokaže humanost i solidarnost, kazao je programski direktor Građanske alijanse (GA) Milan Radović.

On je to kazao na kulturnom događaju „Solidarnost ne poznaje granice“ koji je GA organizovala u Baru, povodom Svjetskog dana izbjeglica.

Iz GA su poručili da inkluzija izbjeglica predstavlja ogroman potencijal za razvoj društva.

Oni su ukazali na podatke UNHCR-a prema kojima je danas u svijetu preko rekordnih 120 miliona izbjeglica i ocijenili da to jasno ukazuje na alarmantno stanje u toj oblasti i obavezu međunarodne zajednice, ali i svih država pojedinačno, da pruže utočište svima koji su napustili svoje domove u pokušaju da spasu svoj i živote svojih najmilijih.

“Velika ratna dešavanja u svijetu i globalna izbjeglička kriza su se svakako prelile i na Crnu Goru koja kroz relevantno zakonodavstvo pruža podršku svim onima kojima je ta podrška i potrebna”, istakli su iz GA.

Kako su naveli, tokom ove godine, 1.334 osobe su izrazile namjeru za podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu, od kojih je 59 lica podnijelo zahtjev Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore za njeno odobrenje.

“Kada govorimo o izbjeglicama iz Ukrajine, u Crnoj Gori se do 3. juna ove godine, pod privremenom zaštitom nalazilo 5.279 lica iz ove države, kojima Građanska alijansa, uz finansijsku podršku UNHCR-a, od samog početka pruža besplatnu pravnu pomoć, kao i svim strancima iz sistema privremene zaštite”, naveli su iz GA.

Radović je, na događaju u Baru, naglasio da je povećani priliv izbjeglica pojačao pritisak na crnogorske resurse i infrastrukturu, ali ujedno i pružio priliku da pokažemo humanost i solidarnost.

„Naš tim iz GA, uz podršku UNHCR-a, uspio je da pruži podršku mnogim izbjeglicama, i da im pomogne da započnu novi život u našoj zemlji”, rekao je Radović.

On je kazao da je u januaru ove godine po prvi put osoba koja je imala status apartrida stekla pravo na crnogorsko državljanstvo.

“Sa posebnim zadovoljstvom i ponosom ističem da je, uz napore i podršku našeg pravnog tima, u januaru ove godine po prvi put lice kojem je bio priznat status apatrida u Crnoj Gori, steklo pravo na državljanstvo Crne Gore i dobijanje prvih pasoša od usvajanja novog zakonodavstva“, naveo je Radović.

Šef Kancelarije UNHCR u Crnoj Gori, Žan Iv Bušardi istakao je posvećenost pronalaženju trajnih rješenja za ljude koji su prisiljeni napustiti svoje domove ili za one kojima je uskraćeno državljanstvo.

„Danas, kada obilježavamo Svjetski dan izbjeglica, sjetimo se da prisilno raseljena osoba u sebi nosi ogroman potencijal, otpornost i želju za boljom budućnošću. Naša je zajednička odgovornost osigurati da se prema izbjeglicama postupa s dostojanstvom, poštovanjem i saosjećanjem“, kazao je Bušardi.

Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić, istakla je da je ponosna na crnogorsku tradiciju gostoprimstva i solidarnosti, koja se vidi kroz prilagođavanje zakonodavnog okvira Crne Gore, ujedno i realizovanjem brojnih programa i aktivnosti u cilju omogućavanja izbjeglicama dostojanstven i bezbrižan život.

“Ministarstvo rada i socijalnog staranja aktivno radi na pružanju podrške izbjeglicama kroz različite oblike usluga iz naše nadležnosti”, rekla je Nišić.

Ona je istakla da su završili popis pripadnika romske i egipćanske zajednice u Crnoj Gori, kako bi na osnovu prikupljenih podataka jasno kreirali buduće politike, uz saradnju sa drugim institucijama.

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Petar Koprivica podsjetio je da solidarnost znači držati svoja vrata otvorena, uporedo razmišljajući o izazovima sa kojima se suočava izbjeglička populacija, pronalaziti rješenja za njihovu nevolju i osigurati mogućnosti da napreduju u zajednicama koje su ih prihvatile.

„Opredijeljeni smo da odgovorimo na brojna iskušenja savremenog doba i da, u saradnji sa partnerima, nastavimo sa svojim humanim političkim diskursom i otvorenim granicama, čime pokazujemo da smo društvo koje posjeduje visok nivo empatije i razumijevanja uz dosljednu primjenu nacionalnog zakonodavstva koje počiva na evropskim vrijednostima“, rekao je Koprivica.

Predsjednik Skupštine opštine Bar Branislav Nenezić rekao je da je Bar uvijek, raširenih ruku i otvorenog srca prihvatao sve one kojima je bila potrebna pomoć i da su, u okvirima svojih mogućnosti, a zajedno sa međunarodnim partnerima, pokušavali da učine sve da se osjećaju kao kod svoje kuće u mjeri u kojoj je to moguće.

„Imajući u vidu kako se međunarodni odnosi danas razvijaju, moramo biti svjesni da naša solidarnost mora biti jača nego ikada. Jače nego ikada moramo nastaviti da pružamo pomoć svima onima kojima je potrebna i time pošaljemo poruku da je Crna Gora uvijek na strani istinske pravde, a da je naš Bar svjetli primjer otvorenosti i tolerantnosti“, rekao je Nenezić.

Kako je saopšteno iz GA, događaj je obilježio bogat kulturno-umjetnički program u kom su učestvovali Dječiji hor „Zvjezdice“ i porodični duet Vasilij i Galina Vasilijevi.

Premijerno je prikazana video priča „Sigurna luka“, a organizovana je i izložba slika „Mir kroz umjetnost-Likovni odjek prošlosti“.

Iz GA su kazali da je događaj organizovan uz podršku UNHCR-a, u okviru projekta „Pružanje pravne pomoći tražiocima azila, licima sa odobrenom međunarodnom zaštitom i licima u riziku od apatridije u Crnoj Gori.”

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS