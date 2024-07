Injac: Vlast može imati neprijatelje, ali grad ne smije

Podgorica, (MINA) – Neodgovorno ponašanje može imati dugoročne posljedice, upozorila je gradonačelnica Podgorice Olivera Injac, dodajući da svaka vlast može imati neprijatelje, ali da nijedan grad ne bi trebalo da ih ima.

Požar, koji je jutros ponovo izbio na brdu Gorica, lokalizovan je.

Iz Glavnog grada su saopštili da je Injac sa saradnicima obišla lokacije na kojima je došlo do požara.

Kako su naveli, sve službe su bile na terenu, prije svega Služba zaštite i spašavanja koja je odmah reagovala, kao i timovi gradskih preduzeća.

Iz Glavnog grada su rekli da su podgoričkim vatrogascima u pomoć pritekli i pripadnici vatrogasnih službi Cetinja, Danilovgrada i Nikšića i da su svi kapaciteti maksimalno stavljeni u funkciju suzbijanja požara.

Injac je kazala da ekipe Službe zaštite i spašavanja djeluju na terenu kako bi držali pod kontrolom manje požare, koji su još aktivni na Brdu Gorica, a na raspolaganju su im kapaciteti gradskih preduzeća.

Ona je zahvalila svima na požrtvovanosti i zamolila sve građane da se ponašaju savjesno i da čuvaju svaki dio Podgorice.

„Neodgovorno ponašanje može imati dugoročne posledice i, uprkos tome što svaka vlast može imati neprijatelje, nijedan grad ne bi trebalo da ih ima. Čuvajmo Goricu i čuvajmo Podgoricu”, poručila je Injac.

Ona je kazala da se radi o nemaru i da je, i pored toga što su preduzeli sve preventivne mjere i pozivali građane da budu odgovorni i ne pale vatru na otvorenom, došlo do požara.

Injac je dodala da na to, nažalost, nijesu mogli uticati.

„Moramo zaštititi Goricu. Pozivamo još jednom građane, molimo i apelujemo na sve da budu savjesni i svjesni da požar može nanijeti veliku štetu. I u ovom trenutku, nažalost, sjeverni vjetar ne pogoduje situaciji“, rekla je Injac.

Ona je dodala da su pozvali i Direktorat za vanredne situacije da bude u stanju pripravnosti.

Zamjenik gradonačelnice Luka Rakčević kazao je da je danas aktivno žarište prema Atinskoj ulici, ali da vjeruje da će ekipe u saradnji sa drugim vatrogasnim službama iz okolnih gradova, kao i uz pomoć Direktorata i Vojske Crne Gore (VCG), i taj požar vrlo brzo staviti pod kontrolu.

Kako je rekao, ono što se sinoć desilo je rezultat nemara i nesmotrenog paljenja vatrometa na samom vršnom platou brda Gorice.

Prema riječima Rakčevića, to je izazvalo čitav niz daljih incidenata.

„Uspjeli smo da lokalizujemo požar, ali je ostalo dosta žarišta ispod zemlje i time je posao za naše službe danas i narednih dana veći, kako bismo zaštitili Goricu“, kazao je Rakčević.

On je istakao da je Glavni grad požarnu sezonu dočekao spremno i da je u posljednjih nekoliko mjeseci uklonjeno više od 1,3 hiljade kubika biljnog otpada.

Kako je rekao, da to nije urađeno, sinoćni požar bi trajao danima i posljedice bi bile nesagledive.

„Duboki naklon svim ljudima i velika zahvalnost svima na nesebičnoj podršci i borbi sa vatrenom stihijom“, naveo je Rakčević.

Direktor Direktorata za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, Miodrag Bešović, kazao je da je avion za gašenje požara spreman, kao i helikopter VCG, i da će biti aktivirani u slučaju potrebe.

