Inicijativa za izmjenu Zakona u cilju brzog prenosa rezultata izbora

Podgorica, (MINA) – Državna izborna komisija (DIK) uputila je Skupštini Crne Gore inicijativu za izmjenu Zakona o izboru odbornika i poslanika u cilju omogućavanja bržeg prikupljanja i objavljivanja rezultata izbora neposredno nakon zatvaranja biračkih mjesta.

Iz DIK-a su saopštili da je predsjednik Komisije Nikola Mugoša predložio članovima da se uputi inicijativa u cilju izmjene člana 71a stav 1 Zakona kojim je propisano da je u prostoriji za glasanje zabranjena upotreba elektronskih uređaja za komunikacju – telefon, mobilni telefon, laptop, tablet, računar.

Komisija je, kako su kazali, jednoglasno podržala predlog Mugoše.

“Donijela je zaključak o potrebi da se predsjednici Skupštine i članovima Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu ukaže na činjenicu da sadašnja odredba onemogućava korišćenje uređaja koji bi služio za brže prikupljanje i objavljivanje rezultata sa biračkog mjesta”, navodi se u saopštenju.

Iz DIK-a su rekli da su u dopisu Skupštini naveli da je Misija OEBS-a u Crnoj Gori donirala softver, koji omogućava prenos rezultata sa biračkih mjesta.

On se, kako su naveli, upravo zbog zakonskog ograničenja koristi samo od nivoa opštinske izborne komisije, što u praksi ne daje željene rezultate po pitanju brzine prikupljanja i objavljivanja podataka.

Komisija je prilikom diskusije na tu temu ocijenila da je odredbu potrebno izmijeniti u pravcu omogućavanja korišćenja elektronskog uređaja u prostoriji za glasanje od ovlašćenog lica u cilju bržeg prikupljanja rezultata.

“Pri tome ne osporavajući i ne preispitujući odredbu da zakonska zabrana korišćenja elektronskog uređaja za komunikaciju ostane važeća u drugim slučajevima u prostoriji za glasanje”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, imajući u vidu aktuelnost pitanja izborne reforme, DIK zaključio da bi izmjena odredbe doprinijela daljem poboljšanju efikasnosti i transparentnosti rada izborne administracije i prava javnosti da bude brže informisana o rezultatima izbora od centralne institucije zadužene za sprovođenje izbora.

Na sjednici je ocijenjeno da je DIK u prethodnom periodu često bila predmet kritika u smislu nedovoljnog prisustva u javnosti nakon zatvaranja biračkih mjesta, upravo zbog ovog zakonskog ograničenja na koje nije mogla uticatii.

“U tom smislu izraženo je očekivanje da će Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu i poslanici imati razumijevanja da je izmjena postojeće odredbe preduslov kako bi DIK nakon izbora mogla ispuniti legitimna očekivanja javnosti vezanih za objavljivanje rezultata izbora u razumnom roku”, kaže se u saopštenju.

