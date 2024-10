IJZ: Starenje stanovništva postaje ključni globalni tren

Podgorica, (MINA) – Starenje stanovništva postaje ključni globalni trend, preoblikujući društva širom svijeta, a projekcije Ujedinjinih nacija (UN) pokazuju da će do 2050. godine broj osoba starijih od 65 godina biti dvostruko veći od broja djece mlađe od pet godina.

To je saopšteno iz Instituta za javno zdravlje (IJZ) povodom Svjetskog dana starijih osoba koji su uspostavile UN 1990. godine. Taj dan se obilježava sa ciljem da se naglasi važnost prilagođavanja društva potrebama starijih.

Iz IJZ su kazali da je Svjetski dan starijih osoba prilika da se skrene pažnja na zdravstvene probleme, probleme socijalne isključenosti, siromaštva, zlostavljanja starijih osoba i promoviše inkluzivno i dostojanstveno starenje.

Oni su rekli da starenje stanovništva postaje ključni globalni trend, preoblikujući društva širom svijeta.

“Projekcije UN-a pokazuju da će do 2050. godine broj osoba starijih od 65 godina biti dvostruko veći od broja djece mlađe od pet godina i približno isti kao broj djece mlađe od 12 godina”, navodi se u saopštenju.

Ta demografska promjena, kako se dodaje, povećava potražnju za njegom, kao i za zdravstvenim i socijalnim uslugama, naročito za starije osobe sa stanjima poput demencije.

Navodi se da je u skladu sa tim ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana starijih osoba fokusirano na temu: „Dostojanstveno starenje: važnost jačanja sistema njege i podrške za starije osobe širom svijeta“.

Iz IJZ su rekli i da se stanovništvo Crne Gore suočava sa demografskim starenjem što pokazuju i podaci o učešću broja osoba starijih od 65 godina u ukupnom stanovništvu.

“U 1991. godini udio starijih je iznosio 8,3 odsto, dok je u 2003. godini porastao na 11,9 odsto”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da prema rezultatima popisa stanovništva iz 2011. godine, u Crnoj Gori živi 12,8 odsto starijih građana preko 65 godina.

Navodi se da procjene iz 2021. godine pokazuju da je učešće starijih od 65 godina u opštoj populaciji sada veće od 15 odsto, a da je prosječna starost stanovništva u Crnoj Gori 38,8 godina.

“Brzi rast broja ljudi koji dostižu starije životne dobi naglašava značaj unapređenja zdravlja, prevencije i liječenja bolesti tokom čitavog života”, kaže se u saopštenju IJZ.

Dodaje se da u društvima sa starijom populacijom postaje imperativ prilagođavanje sve većem broju starijih osoba koje posjeduju različite funkcionalne kapacitete.

Iz IJZ su rekli da na sposobnost obavljanja osnovnih funkcija i učešća u svakodnevnim aktivnostima utiču ne samo lični kapaciteti pojedinca, već i društveno i fizičko okruženje u kojem borave.

“Podrška okruženja igra ključnu ulogu u pomaganju starijim osobama da održe nivo aktivnosti i nezavisnost kako napreduju u godinama”, navodi se u saopštenju.

U skladu sa tim na globalnom nivou, kako se dodaje, povodom Međunarodnog dana starijih osoba razgovaraće se o politikama, zakonima i praksama koje jačaju sisteme brige i podrške za starije osobe.

“Fokus će biti na potrebi za obukom u gerijatriji i gerontologiji, kao i na rješavanju globalnog nedostatka radnika za njegu starijih osoba”, kaže se u saopštenju.

Iz IJZ su rekli da svako društvo ima obavezu da osigura dostojanstven i kvalitetan život starijih, obezbjeđujući im ne samo materijalnu sigurnost, već i društvenu podršku, njegu i ljubav.

“Zajedno, možemo graditi društvo koje cijeni i poštuje sve generacije, gde stariji nisu zaboravljeni, već su aktivni i poštovani članovi zajednice”, zaključuje se u saopštenju.

