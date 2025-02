Ibrahimović sjutra na sastanku grupe Prijatelji Zapadnog Balkana

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednik Vlade i šef crnogorske diplomatije Ervin Ibrahimović učestvovaće sjutra na ministarskom sastanku grupe Prijatelji Zapadnog Balkana, u Rimu.

Kako je najavljeno na sajtu Vlade, Ibrahimović će učestvovati na sastanku ministara vanjskih poslova grupe „Prijatelji Zapadnog Balkana“ i šefova diplomatija regiona sa Evropskom komisijom (EK).

U platformi za učešće Ibrahimovića navodi se da je posljednji sastanak grupe Prijatelji Zapadnog Balkana održan na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN) u Njujorku, u septembru prošle godine.

Na sastanku grupe u Rimu, kojom će predsjedavati ministar vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije Antonio Tajani, ispred Evropske unije (EU) će učestvovati visoka predstavnica za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku i potpredsjednica EK Kaja Kalas i komesarka za proširenje Marta Kos.

„Ključne teme sastanka u Rimu biće bezbjednost i stabilnost regiona, kao i ubrzanje procesa pristupanja država Zapadnog Balkana EU“, kaže se u platformi.

Kako se navodi, te teme su u skladu sa opštim ciljevima grupe, koja nastoji da osnaži politički dijalog između EU i Zapadnog Balkana, pruži podršku reformama i osigura dugoročnu stabilnost regiona kroz integraciju u evropske strukture.

Grupa Prijatelji Zapadnog Balkana je neformalna inicijativa koju su 2023. godine pokrenuli Austrija, Hrvatska, Češka, Italija i Slovenija.

U platformi se ističe da je cilj te grupe ubrzanje pristupanja država Zapadnog Balkana EU i njihova uspješna integracija u evropske strukture.

Grupu Prijatelji Zapadnog Balkana čini sedam država članica EU – Hrvatska, Slovenija, Austrija, Češka, Grčka, Italija i Slovačka.

