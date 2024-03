Ibrahimović: Ramazan idealna prilika za novi početak

Podgorica, (MINA) – Ramazan je idealna prilika za novi početak, poručio je predsjednik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović.

On je, povodom početka mjeseca Ramazana, uputio čestitku reisu Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifatu Fejziću i svim pripadnicima islamske vjere.

“Ramazan je idealna prilika za novi početak. Počinje mjesec u kome se dove ne odbijaju“, naveo je Ibrahimović.

On je poželio pripadnicima islamske vjere da u tom svetom mjesecu post prođe u iskrenoj i dubokoj pobožnosti, a da dobra djela budu putokazi u činjenju dobra prema komšijama i prijateljima.

„Želimo da u narednim danima preovladavaju poruke mira, dijaloga, ljubavi, za dobro svih nas i cijelog društva“, kazao je Ibrahimović.

On je poručio da su njihove molitve uz obespravljene i one koji daleko od svojih domova Ramazan dočekuju u ratom razorenim zemljama i izbjegličkim kampovima.

„U ime BS i u svoje ime, svim pripadnicima islamske vjere, u Crnoj Gori i dijaspori, čestitam početak mubarek mjeseca Ramazana, uz želju da ga u zdravlju i rahatluku provedete. Ramazan šerif mubarek olsun”, navodi se u čestitki Ibrahimovića.

