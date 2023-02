Ibrahimović obišao Centar Nizami Ganjavi

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj Ervin Ibrahimović, tokom boravka u Bakuu, obišao je Internacionalni centar „Nizami Ganjavi“, saopšteno je iz Ministarstva kapitalnih investicija.

Generalni sekretar te organizacije Rovšan Muradov, sa kojim se Ibrahimović susreo, kazao je da namjeravaju da naredni sastanak Centra bude održan u Crnoj Gori.

On je naveo da je u planu da se već u februaru organizuje događaj u Kotoru, na kojem bi okupili bivše i sadašnje predsjednike.

Iz Ministarstva su rekli da je Muradov predstavio istorijat organizacije, koja postoji pod pokroviteljstvom predsjednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva.

On je objasnio da Centar okuplja bivše lidere iz mnogih zemalja, koji potom preuzimaju uloge lidera u samom centru i predstavljaju kulture svojih zemalja.

„Pored zemalja Zapadnog Balkana, njeguju i visok nivo saradnje sa američkim organizacijama i fondacijama, prilikom čega rade na aktuelizaciji pitanja pristupanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji i evroatlantskom partnerstvu“, navodi se u saopštenju.

Muradov je, kao još jedan primjer bliske saradnje sa Zapadnim Balkanom, naveo da su članovi Nizami Centra bivši predsjednici i premijeri iz regiona.

On je informisao da je posjetio Crnu Goru prošle godine i da je imao do sada, tokom svog angažmana, sastanak sa sadašnjim i bivšim predsjednikom države.

Muradov je objasnio da Centar praktikuje da svake godine organizuje tri do četiri sastanka, koji su do sada održavani u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Ibrahimović je kazao da mu je zadovoljstvo što je danas obišao Centar.

„Zadatak svih nas je da kad god smo u prilici prezentujemo svoju kulturnu baštinu, umjetnost, ali i upoznamo tradiciju i istoriju drugih zemalja“, rekao je Ibrahimović.

Prema njegovim riječima, pored jačanja ekonomskih i bilateralnih odnosa, jednako je važno raditi na stvaranju bližih veza i u ostalim sferama društva.

„Tokom veoma dinamične posjete Bakuu, imao sam prilike uvjeriti se u ljepote ove zemlje, u dobrodošlicu i podršku koju Crna Gora ima“, naveo je Ibrahimović.

On je kazao da vjeruje da mogu uraditi još na ovom polju i da će događaji koje Centar planirana u ovoj godini biti odlična prilika da se aktivnosti pojačaju.

„Tokom razgovora o mogućim projektima i inicijativama, Ibrahimović je govorio o izazovima sa kojima se kao društvo susrećemo kada je u pitanju intenzivnije uključivanje romske populacije u obrazovno-vaspitni sistem“, kaže se u saopštenju.

