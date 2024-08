Ibrahimović i Spajić pojačali političku moć Kneževića i Mandića

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Bošnjačke stranke (BS) Ervin Ibrahimović i premijer Milojko Spajić povećali su političku moć i uticaj liderima Demokratske narodne partije i Nove srpske demokratije, Milanu Kneževiću i Andriji Mandiću, kazao je jedan od lidera Evropskog saveza Vatroslav Belan.

On je, u intervjuu za Pobjedu, rekao da je taj momenat razarajući po Crnu Goru.

Prema riječima Belana, u zemlji koja planira da bude sljedeća članica Evropske unije (EU), Mandić nije smio da ima nijednu visoku funkciju.

Belan je kazao da se Mandić ne uklapa u ono što je strateški cilj zemlje i da ima potpuno suprotne ideje.

On je naveo da je Spajić dobio povjerenje glasača najgorom mogućom kombinacijom, “populističko – desničarskom”.

To je, kako je kazao Belan, kombinacija sa pitkim obećanjima koja je apsolutno nemoguće ostvariti, a potpuno razara ekonomiju države.

“Zbog egzibicionizma Spajića i njegovog trenutnog, partijskog interesa da bude na vrhu crnogorske politike, u Crnoj Gori nema ekonomije zasnovane na realnim osnovama, već se radi o presipanju, o nezarađenom novcu”, ocijenio je Belan, koji je predsjednik Liberalne partije.

On je, odgovarajući na pitanje da li smatra da partije koje zastupaju bošnjačku i albansku manjinu mogu doprinijeti ispravnom, evropskom kursu Crne Gore, kazao da ulazak BS-a i ostalih partija sa nacionalnim predznakom, koje u programima imaju Crnu Goru kao građansku, evropsku, suverenu državu, u koaliciju sa Mandićem, vidi kao duboko pogrešan cilj.

“Za njihove partijske interese, to je bilo veoma oportuno, što vidimo po broju ministarstava koja su dobili i otvorenom prostoru za zapošljavanje članova i simpatizera”, rekao je Belan.

On je naveo da vjeruje da su se vodili isključivo partitokratskim interesima kojima se stiže do raznih sinekura.

“Uzimajući u obzir ko čini aktuelnu Vladu, a na nju dominantan uticaj imaju članice bivšeg Demokratskog fronta, direktni i otvoreni zastupnici „srpskog sveta“, koji nijesu spremni da osude agresiju Rusije na Ukrajinu, kojima su lideri poput Vladimira Putina i Aleksandra Vučića idoli, ne mogu da povjerujem da će ti subjekti vući Crnu Goru ka EU”, kazao je Belan.

On je naveo da je Crna Gora dobila Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) i da su time i u opoziciji bili veoma zadovoljni, ali da su upozoravali da je to samo potvrda nečega što je urađeno u prethodnom periodu.

“A što se desilo? Jedna od članica EU naše najviše zvaničnike označila je personama non grata. Nije problem ni u tome, već što vjerujem da je dobijanje ovog statusa u Hrvatskoj učinilo Mandića, Kneževića i Aleksu Bečića herojima u očima njihovih simpatizera”, rekao je Belan.

On je naveo da je to duboko problematičan momenat, “jer dobro znamo na kojoj platformi i s kojim idejama nastupaju pred svojim biračkim tijelom”.

“A da li vjerujete da kroz takav narativ stvaraju temelj da njihovi birači postanu istinski proevropski? Ibrahimović i Spajić pojačali su političku moć i uticaj Kneževiću, Mandiću i neodlučnim Demokratama”, kazao je Belan.

