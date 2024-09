Ibrahimović: Crna Gora će nastaviti da podržava Ukrajinu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će nastaviti da podržava Ukrajinu, rekao je potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović na sastanku sa ukrajinskim ambasadorom u Crnoj Gori, Olegom Gerasimenkom.

“Crna Gora čvrsto podržava nezavisnost, teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine i spremna je da nastavi sa pružanjem političke, ekonomske, humanitarne i vojne pomoći, u skladu sa svojim kapacitetima“, rekao je Ibrahimović.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, istakao da su odnosi Crne Gore i Ukrajine prijateljski i sadržajni.

Ibrahimović je, kako se navodi, iskazao spremnost za dalje produbljivanje bilateralne saradnje.

On je podsjetio da Crna Gora, kroz brojne platforme u saradnji sa partnerskim državama, nastoji dati doprinos upostavljanju mira i da podržava vanjskopolitičke aspiracije Ukrajine.

Gerasimenko je kazao da Ukrajina veoma cijeni snažnu podršku i prijateljski odnos Crne Gore, iskazane kroz politički dijalog na svim nivoima, ali i kroz brojne mehanizme pomoći.

On je zahvalio na solidarnosti u odnosu prema državljanima Ukrajine koji su se, u prethodnom periodu, doselili u Crnu Goru.

„Mi dijelimo vrijednosti i viziju daljeg razvoja, u kontekstu vanjskopolitičkih prioriteta. Raduje nas izuzetan napredak koji je Crna Gora ostvarila na evropskom putu“, kazao je Gerasimenko.

Navodi se da je u razgovoru ukazano i na važnost odluke o otpočinjanju pristupnih pregovora Ukrajine sa EU i ohrabrujućih poruka u vezi sa evroatlantskom perspektivom Ukrajine, saopštenih tokom nedavnog NATO samita u Vašingtonu.

“Sagovornici su se saglasili da integracioni procesi predstavljaju dodatnu sponu u međudržavnim odnosima, koji će podstaći bilateralne kontakte i saradnju”, kaže se u saopštenju.

