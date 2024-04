Huter: VDT ne postupa prema pozitivno-pravnom zakonodavstvu

Podgorica, (MINA) – Više državno tužilaštvo (VDT), umjesto prema pozitivno-pravnom zakonodavstvu, nastavlja da postupa po naslovnicama štampe, smatraju u Demokratskoj partiji socijalista (DPS).

Poslanik DPS-a Oskar Huter rekao je da reakcija dijela medija, “parapolitičkog nevladinog sektora i parlamentarne većine”, povodom izjava bivšeg predsjednika Mila Đukanovića, predstavlja svjesnu zlonamjernu interpretaciju njegovih riječi.

“Sa ciljem nastavka crtanja mete, što bi u finalu trebalo da dovede do njegovog procesuiranja”, dodao je Huter.

Prema njegovim riječoma, po ustaljenoj matrici, tabloidi nastavljaju da pišu optužnice i progone političke neistomišljenike kako bi se sa njima obračunavali po svaku cijenu.

“Ono što ipak više brine je reakcija VDT koja pokazuje da tužilaštvo u cjelini, umjesto po pozitivno-pravnom zakonodavstvu, nastavlja da postupa po naslovnicama žute štampe”, ocijenio je Huter.

On je kazao da, baš kao što glavni specijalni tužilac Vladimir Novović ne vidi ništa sporno u desetinama krivičnih djela koja su očigledna a počinjena u prethodne tri godine, “tako i VDT očigledno zaboravlja na izjave Andrije Mandića koji je pozivao ratne drugove da otkopaju oružje i na Milana Kneževića koji je pozivao da se zapali Skupština”.

“Takvo postupanje ipak neće zamagliti suštinu Đukanovićevih riječi koji je isključivo pozivao na čuvanje ljudskog dostojanstva i prestanak satanizacije političkih neistomišljenika”, zaključio je Huter.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS