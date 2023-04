HPV vakcina najjače oružje u borbi protiv raka grlića materice

Podgorica, (MINA) – HPV vakcina je najjače oružje u borbi protiv raka grlića materice, kazala je šefica kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori, Mina Brajović.

Kako je saopšteno iz Centra za demokratsku tranziciju, u njihovom podkastu Akcija, Brajović je kazala da je najvažniji sastojak svake vakcine povjerenje.

„Sasvim je OK da imamo dilemu, da sumnjamo, da se kritički osvrnemo, ali kada treba da donesemo odluku o zdravlju, neophodno je da konsultujemo onoga kome se vjeruje, a to je ljekar i da tu odluku temeljimo na nauci”, rekla je Brajović.

Ona je rekla da je Crna Gora zemlja broj jedan u regionu i Evropi po broju oboljevanja i smrti od kancera grlića materice.

Brajović je naglasila da je HPV vakcina isprobana i apsolutno bezbjedna, kao i da se radi o najmoćnijem oružju protiv HPV virusa kojim je, kako je dodala, moguće okrenuti negativne trendove.

Epidemiolog Instituta za javno zdravlje Milko Joksimović rekao je da je posrijedi jedan od najpreventabilnijih kancera zato što se za njega ima mjera vakcinacije, mjera skrininga i mjera redovnih preventivnih ginekoloških pregleda.

“Velika je grehota dozvoliti duboko u 21. vijeku da toliki broj žena oboljeva i nažalost umire od bolesti koja se u velikoj mjeri može prevenirati”, kazao je Joksimović.

On je dodao da HPV vakcina jednim dijelom čuva plodnost, jer prevenira kancer genitalnog organa.

„Zamislite ženu koja dobije kancer grlića materice – tu je liječenje: hirurgija, radioterapija, hemoterapija. Najveći broj žena je završio sa mogućnošću da ikada ikada više postane majka. Ako HPV vakcinom prevenirate tu mogućnost, onda čuvate plodnost djevojaka koje mogu da se ostvare kao roditelji kada dođe vrijeme”, rekao je Joksimović.

