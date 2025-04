Gruzijski državljanin izručen Njemačkoj

Podgorica, (MINA) – Gruzijski državljanin L.S. (32) izručen je danas iz Crne Gore u Njemačku, koja protiv njega vodi postupak zbog sumnje da je izvršio više krivičnih djela, saopštila je Uprava policije.

Kako se navodi, ekstradiciju su, shodno međunarodnoj potjernici NCB Interpola Visbaden, realizovali službenici podgoričkog Interpola, uz asistenciju Posebne jedinice policije.

„L.S. se međunarodno potražuje radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Sudom u Volzburgu, zbog sumnje da je izvršio krivična djela kidnapovanje, iznuda, teška krađa i pljačka“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su podsjetili da je L.S. uhapšen 30. aprila prošle godine u Crnoj Gori.

