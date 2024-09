Grupa NVO: Ukinuti sporne odredbe Zakona o unutrašnjim poslovima

Podgorica, (MINA) – Izmjene Zakona o unutrašnjim poslovima, koje je na predlog Vlade usvojila Skupština, omogućavaju partijsko zapošljavanje, diskriminaciju i korupciju, saopštila je grupa nevladinih organizacija (NVO).

U zajedničkom saopštenju Akcije za ljudska prava, Centra za demokratsku tranziciju, Centra za građansko obrazovanje, Centra za ženska prava i Juventasa navodi se da su izmjene suprotne GRECO preporukama za borbu protiv korupcije i preporukama Komiteta Ujedinjenih nacija za borbu protiv torture.

Izmjene, kako su pojasnili, uvode političku kontrolu procesa zapošljavanja i diskriminatorne kriterijume za napredovanje policijskih službenika, istovremeno smanjujući nivo obuke potreban za napredovanje.

„Apelujemo na vlasti da ukinu sporne odredbe Zakona o unutrašnjim poslovima, da obezbijede depolitizovano zapošljavanje putem Uprave za ljudske resurse i ne snižavaju obavezni nivo obuke za policijske službenike, već da ga i povećaju u skladu sa preporukama Komiteta protiv torture“, navodi se u saopštenju grupe NVO.

Oni su apelovali i na Evropsku uniju (EU) i međunarodne organizacije koje prate ostvarivanje vladavine prava u Crnoj Gori da obrate pažnju na te zakonske izmjene i da, u skladu sa svojim mandatom, utiču da vlasti od njih odustanu.

U zajedničkom saopštenju NVO podsjećaju da je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović već postavio osobu osuđenu za zlostavljanje za svog šefa obezbjeđenja i promovisao ga u ispitivača primjene sredstava prinude.

„Izmjene Zakona o unutrašnjim poslovima ministru sada daju odriješene ruke da kadrira, a imajući u vidu ovakvo ranije postupanje, nije teško pretpostaviti kako će to tek sada izgledati i s kakvim posljedicama po ljudska prava, ali i za potrebnu profesionalizaciju policijske strukture“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, isključivanjem Uprave za ljudske resurse iz procesa zapošljavanja i vanrednog napredovanja otvoreno se podstiče nepotizam i partitokratija.

„Umjesto da nezavisna komisija vrši provjeru znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata za zapošljavanje unutar Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova, sada će ministar obrazovati i komisiju i propisivati kriterijume koje će ta komisija da primjenjuje“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se izmjenama uvodi i “vanredno napredovanje”, koje dozvoljava da po skraćenoj proceduri, bez raspisivanja javnog poziva i dodatnih provjera znanja i sposobnosti, napreduju politički podobni službenici.

„Ovo je sve suprotno GRECO preporukama za borbu protiv korupcije u Crnoj Gori, kojima se zahtjeva da sva imenovanja u policiji budu zasnovana na zaslugama bez neprimjerenog političkog uticaja“, kaže se u saopštenju NVO.

Oni su dodali da se novi „poseban postupak zapošljavanja“ sprovodi bez javnog oglašavanja i bez kadrovskog plana, suprotno odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima, koje garantuju jednak pristup radnim mjestima za sve građane.

„Umjesto transparentnog oglašavanja putem Zavoda za zapošljavanje i Uprave za ljudske resurse, javni pozivi za posao u Upravi policije biće dostupni isključivo na internet stranici i oglasnoj tabli Ministarstva unutrašnjih poslova“,kazali su iz grupe NVO.

Oni su dodali da izmjene omogućavaju i diskriminaciju osoba koje su ove ili prethodne godine zasnovale radni odnos u zvanju „policajac“ u redovnoj proceduri.

„Ti ljudi će moći da napreduju tek poslije pet godina od dana zasnivanja radnog odnosa, što znači 2028-2029. godine, dok će oni zapošljeni u „posebnom postupku“, po izmjenama zakona, moći da napreduju već poslije tri godine, znači 2027. godine, znatno prije svojih kolega koje već uveliko rade“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su ranije policijski službenici mogli da napreduju tek kada bi na određenoj poziciji proveli dvije godine i prošli odgovarajuće obavezne obuke.

„Taj proces je sada skraćen, tako da je za napredovanje potrebna samo jedna godina rada. Može zvučati nevjerovatno, ali zakon sada propisuje da za unaprijeđenje više nije potrebno obučavanje iz oblasti kriminalističkih tehnika, postupanja sa ranjivim kategorijama lica, postupanja jedinica specijalne namjene“, kaže se u saopštenju grupe NVO-a.

To, kako su dodali, predstavlja ozbiljnu opasnost za zaštitu ljudskih prava u Crnoj Gori, a u potpunoj je suprotnosti sa zahtjevom UN Komiteta protiv torture od Crne Gore da poveća i osnovnu i kontinuiranu obaveznu obuku za policijske službenike.

